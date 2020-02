Bramidan: Wykorzystanie danych oraz automatyzacja optymalizują ilość odpadów opakowaniowych

Rafał Sukiennik, Bramidan, fot. materiały prasowe

Każda dostawa do sklepu to rosnąca ilość zużytych opakowań, dlatego poprawa logistyki, wykorzystanie danych oraz automatyzacja to trendy, które w handlu będą przynosiły wiele korzyści. Belownice mogą pomóc w utrzymaniu porządku w sklepie, niezależnie od ilości odpadów opakowaniowych, a dzięki możliwościom informatyki procesy związane z odpadami można optymalizować jeszcze szybciej i skuteczniej - mówi Rafał Sukiennik, Country Manager, Bramidan A/S.

Niezależnie od wielkości sklepu, odpady opakowaniowe to duży problem. Jednym z rozwiązań jest prasowanie, które znacząco zmniejsza objętość, nawet o 90%. Nasza firma produkuje belownice, które kompaktują odpady (karton, folia) w sprasowane bele - wyjaśnia Rafał Sukiennik.

Aby dobrać odpowiednie urządzenie trzeba znać specyfikę branży. Jednym z istotnych elementów jest wielkość miejsca przeznaczonego na odpady. Na zapleczach często tego miejsca jest mało. Dlatego też sklepy wybierają kompaktowe belownice (B3, B4, B5W), które nie zajmują cennej powierzchni. Jeśli na przykład sklep ma dużo odpadów wielkogabarytowych, to aby ułatwić ich wrzucanie do maszyny, często wybiera większą belownicę – model B5W, a jeśli dodatkowo chce zoptymalizować przestrzeń np. zwiększając przepustowość ciągów komunikacyjnych to może wybrać model B5W z drzwiami odsuwanymi do góry. Taka konstrukcja drzwi ułatwia załadunek odpadów z obydwu stron urządzenia, a także ogranicza ilość miejsca wymaganego do obsługi - wskazuje przedstawiciel Bramidan.

Warto pamiętać, że rozwiązania dedykowane do sieci handlowych muszą uwzględniać specyfikę pracy. Tak więc prosta obsługa i lekka bela (ok. 30 kg dla modeli B3 i B4), którą pracownicy sklepu mogą łatwo przetransportować to równie ważna kwestia. Do mniejszych belownic dołączony jest wózek do przewozu wytworzonych bel. Każdy przestój w pracy belownicy powoduje szybki przyrost ilości odpadów, które w błyskawicznym tempie zapełniają zaplecze. Warto więc polegać na sprawdzonych maszynach, a w razie usterki mieć pewność sprawnej obsługi serwisowej. Zależy nam aby w sklepach pracowały urządzenia dobrze dopasowane do potrzeb placówki, dlatego zapewniamy bezpłatne testy, podczas których sklep może sprawdzić dane rozwiązanie - zauważa Rafał Sukiennik.

- Z sektorem handlu detalicznego pracujemy od wielu lat, praktycznie na całym świecie i obserwujemy coraz szersze zainteresowanie zastosowaniem nowych technologii. Dlatego oprócz udoskonalania naszych maszyn wprowadzamy na rynek również rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie flotą urządzeń oraz pozwalające wykorzystywać gromadzone dane z ich użytkowania. Belownice pracujące w sklepach mogą być wyposażone w system BRA-IN (Bramidan Intelligent Monitoring Solution). Dzięki modemowi i karcie SIM, zainstalowanej w urządzeniu, BRA-IN pozwala na stałe połączenie on-line z maszyną. Użytkownik ma dostęp do danych takich jak: ilość wykonanych bel, poziom napełnienia maszyny oraz potrzeby eksploatacyjne i serwisowe. System ułatwia i pozwala zautomatyzować również planowanie transportu i odbiór gotowych bel, co jest szczególnie istotne przy ograniczonej przestrzeni w sklepie. Dzięki BRA-IN osoba odpowiedzialna za zarządzanie odpadami może obserwować pracę wszystkich urządzeń zlokalizowanych w wielu sklepach - mówi manager.