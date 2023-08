Branża chce poprawek Senatu do ustawy o systemie kaucyjnym

Apel o przyjęcie ustawy o systemie kaucyjnym z poprawkami Senatu

Zdaniem przedstawicieli organizacji branżowych, ustawa ma kluczowe znaczenie dla środowiska, polskiego społeczeństwa, jak i finansowej egzystencji zarówno przetwórców, jak i rolników produkujących surowce takie jak mleko, owoce, warzywa i chmiel. Przyjęte przez Senat RP poprawki ograniczają ryzyko wielomiliardowych strat oraz wynikających z nich nieuniknionych podwyżek cen produktów żywnościowych i degradacji środowiska.



- Apelujemy do Rządu o ich poparcie, a do Sejmu RP o ich przyjęcie. Poprawki w żadnym stopniu nie powodują obciążeń dla Skarbu Państwa, ani nie zakłócają procesu notyfikacji ustawy - czytamy w piśmie skierowanym do posłów.



Branżowcy wskazują, że w przypadku odrzucenia poprawek Senatu przez Sejm ustawa spowoduje:

- znaczące podwyżki cen napojów, napojów mlecznych, wód, soków, nektarów i piwa

- miliardowe straty w postaci karnych opłat, które uderzą w przetwórców i rolników

- obciążenie polskiego społeczeństwa dodatkowym podatkiem VAT naliczanym od kaucji

- degradację środowiska – 16 miliardów opakowań w 2025 r. nie zostanie zebranych

- dyskryminację polskich przedsiębiorstw produkujących maszyny do zbiórki opakowań

Poprawki uchwalone przez Senat. Co mają na celu?

1. Dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 r. ­ Zapisany w ustawie termin realizacji obowiązku zbiórki wyłącznie przez system kaucyjny już od 1 stycznia 2025 r. jest całkowicie niewykonalny m.in. ze względu na przepisy administracyjne. Poprawka umożliwia uniknięcie sytuacji, w której 16 miliardów opakowań w roku 2025 nie zostanie zaliczone do obowiązku zbiórki i nie będzie zbierane. Brak wprowadzenia przedmiotowej poprawki oznaczałby karne opłaty produktowe, których wysokość może sięgnąć ponad 7 mld zł dla butelek PET i puszek metalowych oraz 23 mld zł dla szklanych butelek wielokrotnego użytku.

2. Zwolnienie kaucji na opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku z podatku VAT ­ System kaucyjny ma być zachętą dla społeczeństwa do działań prośrodowiskowych, a nie dodatkowym podatkiem dla polskich konsumentów i przedsiębiorców.

3. Zmianę obowiązkowych poziomów zbiórki zapisanych w załączniku nr 1a do ustawy ­ Nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby polska branża rolno-spożywcza była obciążona wyższymi obowiązkami niż te wynikające z przepisów unijnych. To byłby kolejny cios w tak ważny sektor polskiej gospodarki, jakim jest między innymi branża mleczarska i sokownicza.

Ustawa wdrażająca system kaucyjny w Polsce ma kluczowe znaczenie dla branży spożywczej i jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia zbudowania efektywnej środowiskowo i ekonomicznie gospodarki opakowaniami po napojach. System kaucyjny jest kluczowym narzędziem do realizacji przez firmy przetwórcze celów dotyczących zarówno poziomu zbiórki opakowań, jak i dostępu do surowca wtórnego (recyklatu). Jednocześnie to właśnie na firmach z ww. wyżej branż spoczywa cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego. Liczymy, że Sejm pozytywnie przychyli się do wniosku Senatu i również uwzględni przyjęcie poprawek dających czas oraz stwarzających odpowiednie warunki producentom na zbudowanie systemu kaucyjnego w Polsce - piszą sygnatariusze apelu do Sejmu.

Kto podpisał się pod apelem ws. ustawy o systemie kaucyjnym

1. Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

2. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

3. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

4. Związek Polskich Przetwórców Mleka

5. Polska Izba Mleka

6. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

7. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

8. Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

9. Związek Sadowników RP

10. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

11. Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy

12. Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej

13. Stowarzyszenie Sady Grójeckie

14. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych

15. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

16. Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

17. Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego