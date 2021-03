Branża kartonów do płynnej żywności ma już plan na GOZ

Branża kartonów do płynnej żywności ogłosiła 10-letnią Mapę Drogową, która nakreśla zobowiązania dotyczące zrównoważonych opakowań kartonowych. Odnawialność, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz gospodarka o obiegu zamkniętym –

Branża zobowiązuje się do zwiększenia poziomu zbiórki kartonów po płynnej żywności do poziomu 90%, osiągnięcie co najmniej 70% recyklingu oraz dekarbonizacja łańcucha wartości to tylko niektóre z przedstawionych celów.

Wizja branży zakłada, że do 2030 r. kartony do płynnej żywności będą:

- produkowane wyłącznie z materiałów odnawialnych,

- i/lub produkowane z surowców pochodzących z recyklingu,

- wytwarzane w większym stopniu z włókien, a mniej z tworzyw sztucznych,

- obniżały swój ślad węglowy zgodnie z celem klimatycznym na poziomie 1.5°C,

- opakowaniem o najniższym śladzie węglowym,

- projektowane zgodnie z zasadami Gospodarki o obiegu zamkniętym,

- osiągały najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju przy pozyskiwaniu wszystkich materiałów,

- opakowaniem, które pomoże zwiększyć sekwestrację dwutlenku węgla, bioróżnorodność

i wzrost powierzchni lasów,

- w 90 proc. zbierane w celu poddania ich recyklingowi,

- przynajmniej w 70 proc. poddawane recyklingowi.

Zeszłoroczne badanie pokazało, że 51 proc. Polaków poprawnie wyrzuca kartony po mleku lub po sokach do żółtego pojemnika.