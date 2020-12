Branża mleczarska wyszła obronną ręką z trwającej pandemii

Branża mleczarska nie może się zatrzymać i iść na kwarantannę, albo pracować zdalnie. Mleko trzeba codziennie przerobić i sprzedać. Można było zaobserwować zmianę decyzji zakupowych klientów na produkty z dłuższym termin przydatności do spożycia. - Takie decyzje spowodowane były rzadszymi wizytami w sklepach i zakupy produktów na dłuższy okres. Jeżeli chodzi o produkty nabiałowe masowe, to nie obserwuje się dużych zmian jeżeli chodzi o strukturę popytu na poszczególne produkty. Zmniejszenie ruchu turystycznego. Pozamykane restauracje i hotele znacznie zmniejszyły sprzedaż do tej pory rosnącego kanału horeca, a wzrost sprzedaży do detalu – mówi Małgorzata Wysocka, członek zarządu PolishDairy.

Poziom cen skupu mleka nie odbiega od cen z 2019 roku. Podobnie jeżeli chodzi o produkty. Ceny sprzedaży obecnie w grudniu niewiele odbiegają od cen ze stycznia.- Nie widać natomiast jak to często w tym miesiącu było nadmiernej podaży surowców nabiałowych i w związku z tym nie ma sezonowych obniżek cen na produkty nabiałowe. Nadal jest wysoki popyt na sery, mleko UHT, mleko w proszku, produkty paszowe i na masło – zauważa nasza rozmówczyni.

- Jedynym czynnikiem, który od grudnia zaskoczył eksporterów i importerów są znaczne zwyżki cen kontenerów dochodzące do kilkudziesięciu procent zwłaszcza na chińskiej destynacji, która jest dla polskiego mleczarstwa kluczowa. Ponad 1/3 eksportu produktów rolno – spożywczych do Chin to produkty nabiałowe i pomimo pandemii sprzedaż na ten rynek jest rosnąca – mówi członek zarządu PolishDairy.

- Produkty nabiałowe z Europy przy tak znacznym wzroście kosztów transportu stają się mało konkurencyjne w stosunku do naszego największego konkurenta na rynku chińskim produktów nowozelandzkich. Nie należy też bagatelizować zmienności kursu walut, który na końcu procesu sprzedażowego ma duży wpływ na opłacalności polskiego eksportu i produkcji mleczarskiej – puentuje Małgorzata Wysocka.

