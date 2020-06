Branża prosi o zawieszenie ustawy o zakazie handlu w niedziele. Ministerstwo odpowiada: analizujemy

Organizacje branżowe wnioskują o zmiany w ustawie o o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że te postulaty są analizowane, ale na obecnym etapie jest za wcześnie, by odnieść się do propozycji zawieszenia zakazu handlu w niedziele.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed odpowiedział na interpelację poselską w sprawie otwarcia galerii handlowych w niedziele.

- (...) odnosząc się do postulatu zawieszenia zakazu handlu w niedziele uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wprowadziła etapowe ograniczenie handlu w niedziele i święta w placówkach handlowych. Docelowa regulacja ograniczenia handlu, zgodnie z którą zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc, zaczęła obowiązywać 1 stycznia br. Należy zauważyć, że dopiero po upływie odpowiedniego czasu od przedstawionego powyżej pełnego wejścia w życie ustawy będzie możliwe dokonanie oceny skutków jej obowiązywania.

Mając na uwadze powyższe, chciałbym zapewnić, że wszelkie napływające do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje związane ze stosowaniem ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, a także postulaty zmian w tej ustawie – w szczególności pochodzące od organizacji pracowników oraz organizacji pracodawców – są poddawane analizie. Do resortu pracy w ostatnim czasie postulaty w przedmiotowym zakresie kierowały m.in.: Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL, Związek Pracodawców Polskich Obiektów Handlowych i Partnerów, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Północna Izba Gospodarcza. Natomiast Forum Związków Zawodowych oraz Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przekazały swoje opinie w tej sprawie.

Należy zauważyć, że już obecnie w związku z wystąpieniem COVID-19 ograniczony został zakaz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele. Jak bowiem wynika z art. 15i ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu zakaz, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, nie obowiązuje w niedziele w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Zwolnienie z zakazu, o którym mowa powyżej, nie obowiązuje jednak w niedziele, w które przypada święto. Na obecnym etapie jest natomiast za wcześnie, by odnieść się do dalej idących propozycji zawieszenia zakazu handlu w niedziele i święta - odpowiedział Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu.