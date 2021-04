Branża spotkań i wydarzeń nie otrzyma środków za dodatkowy okres lockdownu

Współpracująca z Pracodawcami RP Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń/TUgether spotkała się z przedstawicielami rządu. - Rząd poinformował że – mimo przedłużenia braku możliwości powrotu do pracy – nie planuje dla branż zamkniętych żadnych nowych form wsparcia za kolejne miesiące zakazów, ponad to, co już „wygospodarował" - mówi Małgorzata Musiał-Bzowska, Sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

14 kwietnia 2021 roku Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił przedłużenie lockdownu do 3 maja. Niemal natychmiast po jego konferencji, współpracujący z Pracodawcami RP przedstawiciele Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń / TUgether spotkali się w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, z Podsekretarz Stanu Olgą Semeniuk. W rozmowie udział wzięli również: Pan Bartosz Marczuk, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Pan Jacek Partyka z Ministerstwa Finansów, Pani Anna Kamińska z Ministerstwa Zdrowia oraz Pan Michał Ilnicki, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

- Liczyliśmy na potwierdzenie, w jakiej formie rząd ma zamiar przedłużyć pomoc, która w obliczu decyzji rządowych, wydawałaby się bardziej niż oczywista, zwłaszcza dla firm z sektora spotkań i wydarzeń, które od trzynastu miesięcy tkwią nieustannie w zamrożeniu - mówi Małgorzata Musiał-Bzowska, Sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. - Rząd poinformował że – mimo przedłużenia braku możliwości powrotu do pracy – nie planuje dla branż zamkniętych żadnych nowych form wsparcia za kolejne miesiące zakazów, ponad to, co już „wygospodarował" – dodaje.

- Na spotkaniu w MRPiT usłyszeliśmy też, że na liście dodatkowych PKD dodanych do marcowo-kwietniowej tarczy branżowej NIE ZNAJDĄ się tak ważne dla naszych branż kody 73.11.Z (agencje eventowe), czy 52.29C (spedycja targowa) – kontynuuje Sekretarz RPSiW. Na spotkaniu padły znamienne słowa: „Nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim", a „pomoc ma być kierowana do strategicznych i najbardziej dotkniętych obszarów gospodarki".