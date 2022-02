Branża spożywcza kluczowa dla udziału e-commerce w rynku sprzedaży detalicznej

Grzegorz Rudno-Rudziński - Managing Partner w Unity Group uważa, że wzrost e-commerce może tymczasowo trochę wyhamować, ale kluczowa dla dalszego jego rozwoju będzie branża spożywcza.

Mamy do czynienia z pewnego rodzaju zabetonowaniem stanu obserwowanego od pewnego czasu. By doszło do kolejnego przełomu na rynku e-commerce i dalszego wyraźnego wzrostu jego znaczenia w strukturze sprzedaży, potrzebny jest nowy, silny impuls. W Unity Group oceniamy, że takim bodźcem może być istotna zmiana w branży spożywczej w kierunku jeszcze większej cyfryzacji. Ale jednocześnie ten potencjał jest skutecznie hamowany przez szalejącą już kolejny miesiąc inflację. Obserwowana teraz dynamika cen odbije się na strukturze zakupowej gospodarstw domowych, gdyż w koszyku wydatków najbardziej drożeje prąd, gaz, żywność i sprzęt RTV/AGD. Poszukując ograniczenia wydatków konsumenci mogą w pewnym zakresie odwrócić się od zakupów internetowych, gdzie dominuje sprzedaż elektroniki, ubrań, dóbr luksusowych, a więc towarów nie będących produktami pierwszej potrzeby. Natomiast nie mogę zrezygnować z zakupów spożywczych, a te póki co tylko w niewielkim procencie przeniosły się do kanału online. Dlatego z uwagi na inflację i wpływ Polskiego Ładu, uśredniając społeczeństwo zbiedniało, a to wpłynąć może na delikatny spadek zainteresowania zakupami online.

Zmianę oceniam jako efekt tymczasowego ograniczenia możliwości finansowych gospodarstw domowych i preferowanie przez nie zakupów zapewniających byt. Dlatego spodziewałbym się, że wzrost internetu przyhamuje w kolejnych miesiącach, ale znów może wrzucić wyższy bieg, jeśli uda się rozwiązać kwestie ostatniej mili dla branży spożywczej. A skoro wszyscy będą szli w szukanie oszczędności, to prędzej czy później na pewno to się stanie.