Branża winiarska woła do rządu o zezwolenie na sprzedaż przez internet

O ponad 80 proc. spadła sprzedaż wina w sklepach specjalistycznych, a o 20 proc. do sklepów detalicznych – tak sytuację od momentu wybuchu pandemii w Polsce oceniają największe firmy winiarskie w kraju. Spadki będą jeszcze większe, a wielu firmom grozi upadek. A to dlatego, że gdy inni przenoszą swoją ofertę do Internetu, przedsiębiorstwa winiarskie tego zrobić nie mogą.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, handel winem przez Internet nie jest dozwolony. Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa właśnie skierował pismo w tej sprawie do Premiera, Ministra Zdrowia i Minister Przedsiębiorczości. O wsparcie zwrócił się też do Ministra Rolnictwa.

- Wino, niebędące produktem pierwszej potrzeby, zostaje zatem pomijane w trakcie szybkich zakupów spożywczych. Z powodów oczywistych, w wyniku ostatnich decyzji Rządu, specjalistyczne sklepy winiarskie przestają funkcjonować. W tragicznej sytuacji znaleźli się również mali producenci i importerzy dostarczający wyroby winiarskie głównie do sektora HoReCa czy sprzedający je w swoich winiarniach. Wobec tej bezprecedensowej, niezwykle trudnej sytuacji, zwracamy się z prośbą o zgodę na sprzedaż wina przez Internet – czytamy w piśmie, kZP Polskiej Rady Winiarstwa w piśmie do rządzących.

Przeczytaj także: Kaufland uruchamia dostawy zakupów do domu przez Mango Telezakupy

Potrzebne są pilne zmiany i likwidacja ograniczeń wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości z roku 1982.

- Wszystkie te przepisy wymagają rewizji, gdyż główny cel ustawy, tzn. zmiana nawyków i konsumpcji alkoholi mocnych na rzecz alkoholi niskoprocentowych, już dawno został osiągnięty. W dobie globalizacji oraz braku granic w UE wystarczy założyć firmę poza granicami Polski i swobodnie obejść nieżyciowe przepisy. W ostatnich trzech tygodniach handel w Internecie wzrósł o ponad 200 %, co ewidentnie pokazuje, jaki będzie trend także po zakończeniu epidemii w Europie. Czy mają na tym kanale legalnie skorzystać tylko firmy z poza Polski oraz te, które świadomie ryzykują utratę koncesji w kraju? – mówi Grzegorz Bartol, wiceprezes firmy Bartex.