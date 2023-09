Branżowy Barometr EFL: Handel najbardziej odczuwa wysoką inflację

Ponadto, 59% przedstawicieli sektora handlowego obawia się negatywnego wpływu inflacji na ich biznes. Choć jest to wynik o 14 p.p. niższy w ujęciu kwartalnym, to jednak grupa pesymistów jest najliczniejsza wśród wszystkich branż.

Barometr EFL dla branży handlowej na III kwartał 2023:

Subindeks: 47,1 pkt. (+1,2 pkt. kw./kw.).

Inwestycje: 75 proc. przedsiębiorców nie spodziewa się zmian w inwestycjach.

Sprzedaż: 20 proc. przedsiębiorców prognozuje spadek poziomu sprzedaży w porównaniu do I kwartału br.

Płynność finansowa: 22 proc. przedsiębiorców prognozuje niższy poziom płynności finansowej niż w I kwartale br.

Finansowanie zewnętrzne: 20 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne niż w I kwartale br.

– Kolejny kwartał z rzędu przedsiębiorstwa handlowe są w najsłabszych nastrojach wśród badanych sektorów. Trudno się dziwić, bo jest to obszar gospodarki bardzo mocno uzależniony od nastrojów konsumenckich. A te są uzależnione od wysokości inflacji czy stóp procentowych: im te są wyższe, tym siła nabywcza Polaków jest mniejsza. Jednak widać światełko w tunelu. Bo choć inflacja wciąż jest dwucyfrowa, to jednak sukcesywnie spada, a w ślad za tym pójdą być może pierwsze obniżki stóp procentowych. Z najnowszego odczytu widać, że bardzo czekają na to sami zainteresowani. Choć wyrażają wciąż wysokie obawy związane z inflacją czy poziomem zamówień, to jednak grupa pesymistów jest mniejsza niż jeszcze kwartał wcześniej – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Sprzedaż lekko drgnie

Subindeks Barometru EFL na III kwartał br. dla branży handlowej wyniósł 47,1 pkt., o 1,2 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Handel odnotował jeden z dwóch najniższych subindeksów wśród 6 badanych sektorów – minimalnie niższy miały tylko usługi (46,8 pkt.).

Na niską wartość subindeksu Barometru EFL dla handlu zapracowały po raz kolejny trzy z czterech badanych obszarów. Po pierwsze, inwestycje cały czas nie ruszyły z miejsca. Tylko 2% planuje nowe przedsięwzięcia, a 75% nie spodziewa się w tym obszarze żadnych ruchów.

Nieco lepiej wyglądają opnie dotyczące sprzedaży, choć daleko jeszcze do najbardziej optymistycznych wyników. 12% zapytanych prognozuje wzrost zamówień w III kwartale br., kwartał wcześniej było to zaledwie 2% firm. Jednak wciąż liczniejsza pozostaje grupa pesymistów – 20% firm handlowych obawia się mniejszych obrotów (31% w II kwartale br.). 65% respondentów liczy na podobną sprzedaż co kwartał wcześniej.

Za niską sprzedażą idzie słaba płynność finansowa firm handlowych. 22% firm obawia się słabszej kondycji finansowej, co także jest najwyższym wynikiem wśród sześciu branż. 11% firm liczy na poprawę kondycji finansowej, a zdecydowana większość nie spodziewa się zmian w tym obszarze (66% wskazań).

Ponownie tylko w kontekście finansowania zewnętrznego więcej respondentów wskazuje na wzrost zapotrzebowania niż na spadek (odpowiednio 20% i 7,5%). Jednak, tak jak w czasach prosperity i „normalności” zewnętrze finansowanie jak leasing czy kredyt było potrzebne głównie na inwestycje, tak teraz przedsiębiorcy dzięki niemu bardzo często płacą bieżące rachunki, wynagrodzenia czy zamawiają potrzebne towary.

Negatywny wpływ inflacji słabnie

Blisko 6 na 10 firm handlowych obawia się, że w kontekście wysokiej inflacji kondycja ich biznesu w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się. Choć jest to wynik o 14 p.p. niższy niż trzy miesiące wcześniej, to jednak pozostaje najwyższym w wśród badanych sektorów. Dla przykładu w przemyśle i budownictwie po 41% firm handlowych obawia się negatywnego wpływu inflacji na prowadzony biznes, a w transporcie 47,5%.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, mniej niż inflacji, „handlowcy” obawiają się wojny. Na negatywny wpływ konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą na ich działalność wskazuje 24% zapytanych. 61% przedsiębiorstw uważa, że sytuacja w najbliższych miesiącach pozostanie bez zmian.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2023 roku wyniosła 48,7 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,4 pkt. wyższy niż w II kwartale 2023 roku.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 6 do 30 czerwca 2023 roku.