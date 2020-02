Brodka, Dorociński i Musiał dołączają do akcji „Wielka Zwrotka Ż”

Marcin Dorociński zachęca do oddawania butelek do sklepów, fot. materiały prasowe

Monika Brodka, Marcin Dorociński i Maciej Musiał oddający butelki zwrotne do sklepów? Oto artyści, którzy właśnie dołączyli do „Wielkiej Zwrotki Ż” organizowanej przez markę Żywiec. Jej celem jest zachęcanie Polaków do oddawania butelek zwrotnych do sklepów.

- Bardzo często myślimy, że nie mamy mocy sprawczej, aby wpłynąć na otaczające nas środowisko – mówi aktor Marcin Dorociński, ambasador akcji „Wielka Zwrotka Ż”. - Wystarczy zacząć od kilku niewymagających wielkiego wysiłku czynności, np. oddawania butelek zwrotnych do sklepu. W ten sposób dajemy im drugie życie i wprowadzamy z powrotem do obiegu, w którym mogą krążyć nawet przez 5 lat – przekonuje Dorociński.

W ekologiczną akcję Żywca zaangażowała się także Brodka. - Chcemy pokazać, że oddawanie butelek zwrotnych do sklepu to bardzo pozytywne działanie, które powinno wejść nam w nawyk – mówi artystka.

Częścią „Wielkiej Zwrotki Ż” są także torby na butelki zwrotne sygnowane logo akcji. Celem tego ekologicznego gadżetu jest ułatwienie zwracania butelek zwrotnych – wszystko dzięki specjalnym przegródkom na butelki. Torby będzie można wygrywać w aktywacjach marki Żywiec.

W ramach Wielkiej Zwrotki Ż do sklepów biorących udział w akcji bez paragonu można oddawać wszystkie butelki zwrotne Żywca i innych marek producenta. Za każdą butelkę zwróconą bez paragonu, sklep wypłaci 0,35 zł (cena sugerowana). Różnica 0,15 zł przeznaczona jest dla sklepu biorącego udział w „Wielkiej Zwrotce Ż” jako zachęta do udziału w akcji i pokrycie kosztów związanych z magazynowaniem.