Bronisze: Truskawki z importu po 22 zł/kg

Na podwarszawskim Rynku Hurtowym Bronisze oferta owoców z importu jest różnorodna. Obecnie dostaniemy typowo związane z tą porę roku, jak i te, kojarzące nam się z letnią porą, jak choćby truskawki. Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Bronisze przedstawiła aktualne ceny owoców dostępnych w ofercie handlowców.

Jak poinformowała nas Anna Kaszewiak, wśród owoców importowanych na Rynku Hurtowym Bronisze dostępne są dwa rodzaje ananasów, tzw. dekoracyjne (mniejsze) i ananasy miodowe. Ananasy dekoracyjne są w cenie od 4,50 do 5,00 złotych za sztukę, natomiast ananasy miodowe notują wyższą cenę od 7,50 do 8,50 za sztukę. Awokado kosztuje od 3,60 do 6,75 za sztukę, a cena zależy od odmiany czyli czy awokado jest zielone czy ciemne (Hass). Awokado ciemne notuje wyższe ceny.

Banany od 4,75 do 5,50 za kilogram, przeciętna cena około 5,25 za kilogram. Banany z symbolem bio, pakowane w torebki notują wyższą cenę.

Cytryny są w cenie od 3,50 do 6,00 złotych za kilogram, cena zależy od odmiany i kraju pochodzenia towaru.

