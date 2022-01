Browar Błonie się cyfryzuje

Browar Błonie, producent piw regionalnych i rzemieślniczych, postawił na kompleksowe oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi Comarch ERP XL. Wdrożony system informatyczny stosowany jest do obsługi kluczowych dla firmy obszarów: produkcja, logistyka i magazynowanie.

Rozwiązanie w szczególności wykorzystywane jest przy planowaniu produkcji i podejmowaniu decyzji zakupowych, kontroli jakości oraz naliczaniu podatku akcyzowego.

- Po rozszerzeniu parku maszynowego, po dostawieniu kolejnych dziesięciu tankofermentorów i po modernizacji linii rozlewowej przyszedł czas w ramach dalszego rozwoju firmy na wdrożenie całościowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem – mówi Jan Szyprzak, wiceprezes zarządu Browar Błonie.

Comarch ERP XL umożliwia nie tylko dokładne definiowanie procesów produkcyjnych, dzielenie ich na etapy oraz określanie czynności do wykonania, ale także dokładne śledzenie i identyfikację partii produkcyjnych (traceability). Ta funkcjonalność odgrywa niebagatelną rolę w przypadku produkcji ciągłej i w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych wymagań jakościowych.

ERP a współpraca z sieciami handlowymi

- Od początku swojej działalności browar nastawiony był na współpracę z dużymi sieciami handlowymi. To wymogło na nas konieczność posiadania wiedzy na temat każdego z produktów i półproduktów, które wykorzystujemy do produkcji takich jak: słód, chmiel, butelki i opakowania. Dzięki systemowi ERP XL zyskujemy możliwość identyfikacji każdego z wymienianych produktów zarówno na etapie warzenia, fermentacji, leżakowania, jak i rozlewu piwa. Dodatkowo system ERP pozwala nam edytować technologię produkcji. Za pomocą kilku kliknięć możemy wprowadzać pewne modyfikacje technologiczne czy też zmieniać dane dotyczące dostawców – Maciej Piaszczyński, dyrektor produkcji w Browar Błonie.

Usprawnienie logistyki

Rozwój firmy sprawił że przestała być ona jedynie producentem kontraktowym dla większych marek browarniczych. Browar warzy również własne linie piwa takie jak Inne beczki, Kampinoskie czy Polski Folklor. 30-krotny wzrost postawił wymóg posiadania nie tylko systemu IT do zarządzania linią produkcyjną ale również efektywnego modułu logistyki.

- W module logistyka możemy dużo efektywniej pracować na dokumentach. Mamy bardzo łatwy i szybki wgląd do tego, co się wydarzyło oraz do tego co możemy zaplanować. Dodatkowo dzięki aktualizowanej na bieżąco bazie danych możemy wygodnie, łatwo i skutecznie wystawić dokument. W zakresie sprzedaży mamy możliwość prowadzenia jej w wielokanałowym formacie HoReCa. Natomiast w kontekście akcyzy cała biurokracja i rozliczenia eksportowe są dużo bardziej uproszczone - mówi Wojciech Piętka, kierownik magazynu i logistyki w Browar Błonie.

W ramach projektu cyfryzacji przedsiębiorstwa została uruchomiona również aplikacja do mobilnej obsługi procesów magazynowych Comarch Magazynier. Pracownicy zostali wyposażeni w kolektory, które umożliwiają realizację przyjęć i wydań towarów z magazynu, ewidencję przesunięcia towarów pomiędzy magazynami oraz realizację inwentaryzacji bezpośrednio przy towarze. Użytkownik korzystający z rozwiązania prowadzony jest w czytelny sposób przez kolejne kroki procesów przyjęć wydań i przesunięć między magazynami. Obsługa procesów wydań powiązana jest ściśle z algorytmem określonym dla magazynu np. FIFO, LIFO oraz FEFO.