Browar Pilsweizer wprowadza na rynek piwo bezalkoholowe

– Gdy półtora roku temu po raz pierwszy warzyliśmy piwo bezalkoholowe - Pilsvar ZERO Alko - wiedzieliśmy że na jego bazie będziemy chcieli zrobić także wersję smakową piwa 0,0%. I właśnie tę ideę wcielamy w życie. W kolejny sezon letni wychodzimy na szeroki rynek ze smakowym bezalkoholowym piwem Pilsvar Tropikalne 0,0% – mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu oraz współwłaściciel Browaru Pilsweizer

Pilsvar Tropikalne to piwo bezalkoholowe, 0,0%, pasteryzowane, naturalnie mętne z osadem owocowym. Do jego uwarzenia Browar Pilsweizer użył słodu jęczmiennego: pilzneńskiego i wiedeńskiego, chmielu saaz, pulpy owocowej: banana, smoczego owocu, marakui i ananasa. Pilsvar ZERO Alko, wprowadzony na rynek nieco ponad rok temu, który był punktem wyjścia dla piwa Pilsvar Tropikalne.