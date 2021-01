Browar PINTA i Lidl organizują konkurs dla domowych piwowarów

fot. Lidl

Rusza konkurs pod hasłem „Niech świat pozna Twoje piwo". Zwycięskie receptury w czterech kategoriach zostaną uwarzone przez Browar PINTA i będą dostępne w sklepach Lidl w całej Polsce - pierwsze na majówkę 2021. Dodatkowo autorzy trzech najlepszych piw z każdej kategorii otrzymają nagrody od Browaru PINTA.



Lidl Polska i browar PINTA 1 lutego uruchamiają konkurs „Niech świat pozna Twoje piwo”, a domowi piwowarzy mogą spróbować swoich sił w czterech różnych kategoriach: Summer Pils, Session IPA, Milk Stout oraz Belgian Saison.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny od poniedziałku, 1 lutego do niedzieli, 21 lutego na stronie: https://www.browarpinta.pl/konkurs. W kolejnym etapie piwa uwarzone według własnej receptury przesyłamy do Browaru PINTA, gdzie sędziowie piwa oraz piwowarzy, na czele ze współwłaścicielem PINTY – Ziemowitem Fałatem, będą oceniali jakość i smak nadesłanych trunków. Informacje o najlepszych trzech piwach w każdej z kategorii poznamy podczas ogłoszenia wyników konkursu we wtorek, 9 marca.