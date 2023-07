Browary zmieniają skład piwa. Chodzi o procenty

Zjawisko downsizingu jest już dość dobrze znane klientom sklepów spożywczych.

Mniej piwa w piwie

Brytyjskie media alarmują, że koncerny piwowarskie znalazły jeszcze bardziej perfidny sposób na zrobienie klientów w konia. Nowy plan nie polega bowiem na kombinowaniu z objętością puszki lub butelki. Nikt nie zamierza wciskać zaprawionym w bojach piwoszom opakowań, w których zamiast pół litra złocistego napoju znajduje się np. 0,42 l. Cała zmiana polega na przeprawieniu jednej bądź dwóch cyferek na etykiecie.

Heineken, Amstel i Newcastle Brown Ale redukują zawartość alkoholu

Zmiana nie są drastyczne. Heineken zredukował zawartość alkoholu w Foster's z 4 proc. do 3,7 proc., zastanawia się nad podobnym ruchem w przypadku marek Heineken, Amstel i Newcastle Brown Ale. Browar Greene King już teraz poszedł szerzej, a cięcia dotknęły piw Old Speckled Hen (z 5 proc. do 4,8 proc.), Spitfire Amber Ale (4,5 proc. do 4,2 proc.) i Bishops Finger (5,4 proc. do 5,2 proc.).

Całość na spidersweb.pl