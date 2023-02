Brutalny początek roku. Nadchodzi fala zwolnień w handlu

Lokalne media donoszą, że brytyjscy detaliści zlikwidowali od stycznia prawie 15 000 miejsc pracy.

Rosnąca presja kosztowa likwiduje miejsca pracy

Według danych Center of Retail Research od początku 2023 r. około 14 874 stanowisk zostało zredukowanych z powodu rosnącej presji kosztowej.

Cięcia kosztów w Tesco i Asda

11 689 miejsc pracy zostało zlikwidowanych przez dużych detalistów, takich jak Tesco i Asda, którzy realizują obecnie programy cięcia kosztów i restrukturyzacji.

W zeszłym tygodniu firma Wilko powiedziała, że planuje zwolnić ponad 400 osób, aby kontrolować koszty. New Look obecnie konsultuje się w sprawie likwidacji 503 stanowisk po tym, jak został zmuszony do zwolnienia nocnej zmiany w jednym ze swoich centrów dystrybucyjnych.

Profesor Joshua Bamfield z Center for Retail powiedział: „Proces racjonalizacji będzie kontynuowany, ponieważ sprzedawcy detaliczni będą nadal ograniczać swoją bazę kosztową".

- Jest mało prawdopodobne, że zauważymy "wytchnienie" w tym temacie, szczególnie po tak brutalnym początku roku - dodał.

Co w Polsce? Na razie mniej ogłoszeń o pracę

Detaliści w naszym kraju na razie nie mówią o konieczności zwolnień. Widać natomiast coraz mniej ofert pracy.

W raporcie Grant Thorton "Oferty pracy w Polsce" czytamy, że gospodarki na całym świecie, w tym w Polsce, wciąż zmagają się ze skutkami pandemii koronawirusa. Dodatkowo, od kilku miesięcy pracodawcy w naszym

kraju muszą mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami – skutkami wojny na Ukrainie,

wysoką inflacją czy podwyżkami stóp procentowych. Wszystkie te czynniki mają silny wpływ na polski rynek pracy, a więc też na warunki życia mieszkańców.

Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton,

w styczniu 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach

rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 255,3 tys. nowych ogłoszeń

o pracę. To spadek o 17 proc. w stosunku do stycznia 2022 roku (kiedy

pojawiło się 307,3 tys. ofert pracy) oraz najniższa roczna dynamika od 12

miesięcy.

Na stanowisko kasjera w styczniu 2021 r. było 10095 ofert, a w styczniu 2023 r. 6433, to aż o 36 proc. mniej.