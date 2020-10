Brytyjczycy szykują się na drugi lockdown, sieci sprzedają najwięcej od marca br.

Brytyjczycy robią zapasy, fot. Shutterstock

Brytyjscy konsumenci są zaniepokojeni perspektywą drugiej ogólnokrajowej blokady, a sprzedaż artykułów spożywczych wzrosła o 10,6 proc. we wrześniu - wynika z danych firmy Kantar. W okresie 12 tygodni, do 4 października, sprzedaż artykułów spożywczych wzrosła o 9,4 proc., co ma związek z obawami o rosnącą transmisję COVID-19.

Wtygodniu rozpoczynającym się 21 września, sprzedaż papieru toaletowego wzrosła o 64%, a mąki o 73%.

- Okres od 21 do 27 września był najbardziej ruchliwy od marca br., z odnotowanymi 107 milionami transakcji, ale wciąż daleko do 175 milionów obserwowanych tuż przed pierwszą ogólnokrajową blokadą - skomentował Fraser McKevitt z firmy Kantar.



Jeśli chodzi o najlepiej prosperujące supermarkety, lider rynku Tesco (26,9% udziału) odnotował wzrost sprzedaży o 9,2% w okresie 12 tygodni, do 4 października, na drugim miejscu uplasaowała się sieć Sainsbury's (14,9% udział) ze wzrostem o 6,8%.

Asda (udział 14,4%) odnotowała wzrost sprzedaży o 5,4%, podczas gdy Morrisons (udział 10,1%) wypadł najlepiej z Wielkiej Czwórki - sprzedaż wzrosła aż o 11,5%.

Ocado (1,8% udział) odnotowało 41,9% wzrost sprzedaży. Konsumenci kupowali więcej także w sieciach Iceland i Lidl, gdzie sprzedaż wzrosła odpowiednio o 17,3% oraz 11,7%.