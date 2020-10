Brytyjska sieć otworzyła zrównoważony sklep

Asda ogranicza plastik, fot. mat. pras.

Asda otworzyła zrównoważony sklep testowy, w którym zaproponuje nową strategię redukcji tworzyw sztucznych. Ponadto brytyjska sieć supermarketów obiecuje, że klienci nie będą płacić więcej za wybór ekologicznych rozwiązań.

Nowy sklep w Middleton (Leeds) ogranicza użycie opakowań plastikowych w jak największym stopniu. Otwierając nową placówkę sieć supermarketów nawiązała współpracę z dużymi markami, takimi jak PG Tips, Vimto, Kellogg's, Radox i Persil. Asda ma przede wszystkim nadzieję, że wiele się nauczy oraz dowie się, które produkty z nowej gamy najbardziej spodobają się klientom i mogłyby zostać wprowadzone gdzie indziej.

Aby zachęcić klientów do robienia zakupów w sposób zrównoważony, sieć supermarketów wprowadza również krajową obietnicę cenową pod hasłem „Ekologiczniej za Asda Price”: produkty luzem i nieopakowane nie będą kosztować więcej niż ich zapakowane odpowiedniki.

W nowym sklepie znajduje się 15 dużych stacji typu "refill" niektórych popularnych marek, takich jak Kellogg's, Quaker Oats, Lavazza i Taylors czy Harrogate. Ryż i makaron marki własnej Asda można również kupić luzem. Ponadto wiele marek i produktów, na przykład firmy Unilever, jest dostępnych w opakowaniach uzupełniających.

Jeśli to możliwe, owoce i warzywa są sprzedawane bez opakowania. Tak jest na przykład w przypadku kalafiora, grzybów, jabłek, kapusty i pomidorków koktajlowych. Wszystkie rośliny i kwiaty są również dostępne bez opakowania lub tylko w opakowaniach papierowych.

Wraz z otwarciem nowego sklepu, Asda przedstawiła swoją nową strategię zrównoważonego rozwoju. Firma chce osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną najpóźniej do 2040 roku. W walce z odpadami z tworzyw sztucznych sieć obiecuje usunąć 3 miliardy sztuk plastiku ze swoich produktów pod marką własną do 2025 r. Detalista zobowiązał się również do wprowadzenia ponad 40 produktów typu "refill" do 2023 r. i zainwestowania w 50 projektów w ramach gospodarki obiegu zamkniętego do 2030 roku.