Brytyjski fundusz kupił Galerię Pestka w Poznaniu

Brytyjski fundusz private equity Henley Investments, nabył swoje pierwsze centrum handlowego w Polsce – Galerię Pestka w Poznaniu.

Założona w 2006 roku spółka Henley jest brytyjskim inwestorem private equity na rynku nieruchomości, koncentrującym się na inwestycjach, rozwoju i zarządzaniu aktywami w zakresie nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych, wielorodzinnych, opieki zdrowotnej, infrastruktury gruntowej i alternatywnych. Obecnie firma ulokowała w inwestycjach kapitał o wartości około 3 mld dolarów.

- Zakup Galerii Pestka oznacza wejście firmy Henley do nowego regionu, jest to nasz debiut w Polsce, a także pierwsza transakcja nabycia centrum handlowego. Jest to pierwszy zakup centrum handlowego w Polsce, który opiera się na dotychczasowym doświadczeniu firmy w zakresie nieruchomości handlowych, w tym parków handlowych, supermarketów i hipermarketów, a także wykorzystuje nasze szerokie doświadczenie w zarządzaniu aktywami - komentuje Ian Rickwood, CEO Henley Investments.

