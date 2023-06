Bubble Tea z Żabki stało się hitem internetu. Niestety jego zdobycie graniczy z cudem

W ostatnim czasie w sklepach Żabka pojawił się nowy hit - kubek do Bubble Tea. Ten kolorowy pojemnik zawiera słomkę oraz tapiokę zamoczoną w specjalnym syropie. Wystarczy dodać ulubiony napój, aby cieszyć się popularną herbatą Bubble Tea.

Czym jest Bubble Tea?

Bubble Tea, pochodząca z Tajwanu, zdobyła ogromną popularność na całym świecie. To orzeźwiający napój, który łączy w sobie różne smaki i tekstury. Kulki tapioki dodają mu wyjątkowego charakteru, a słomka umożliwia ich jedzenie wraz z napojem.

Bubble Tea za 4 zł w Żabce

Kubek Bubble Tea w Żabce stał się prawdziwym hitem internetu. Wiele osób, w tym influencerzy, poluje na te kubki, chcąc przetestować ten modny napój i podzielić się swoimi wrażeniami. Co więcej, atrakcyjna cena kubka to tylko 4 złotych, podczas gdy Bubble Tea w innych miejscach "na mieście" kosztuje około 20 złotych.

W Żabce brakuje Bubble Tea

Niestety, ze względu na ogromną popularność, nie wszędzie można znaleźć Bubble Tea w Żabkach. To powoduje rozczarowanie klientów, którzy udają się do sklepów, chcąc spróbować tego modnego napoju, ale często go tam nie znajdują. Jednak dla tych, którzy mają szczęście i znajdą kubek Bubble Tea w Żabce, czeka prawdziwa przyjemność degustacji tego popularnego napoju w wyjątkowo przystępnej cenie.