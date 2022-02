Bujara: Liczymy, że obchodzenie przepisów się skończy, a pracownicy odzyskają wolne niedziele

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, wzór ewidencji oraz szczegółową treść wpisów w ewidencji.

Ewidencja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej.

Wpisów w ewidencji dokonywać się będzie w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2022 r.



Do przychodów ze sprzedaży detalicznej nie powinno się zaliczać m.in. przychodu:

1) z tytułu sprzedaży kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych (kupony gier losowych i zakładów wzajemnych oraz obrót na maszynach do zakładów wzajemnych, w tym bukmacherskich nie są towarami w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, więc przychody z tytułu sprzedaży tych gier i zakładów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej)

2) z tytułu sprzedaży konsumentom usług pocztowych (nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej, jeżeli nie towarzyszy zbywaniu towaru odrębnie niezaewidencjonowanego);

3) ze sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie faktur VAT, gdy jest ona związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Alferd Bujara o ewidencji

- Punkt pierwszy mówi o tym, że nie będzie można prowadzić działalności handlowej w niedziele pod pretekstem prowadzenia kolektury, gdyż ta działalność nie może być wliczana do przychodów. Działalność gospodarcza pomiędzy przedsiębiorcami również nie może być wliczana i to moim zdaniem jest duże uszczelnienie ustawy ograniczającej niedzielny handel. W przypadku poczty trzeba udokumentować 40 proc. netto sprzedaży z tytułu usług pocztowych, więc wiele placówek nie spełni tego wymogu. Nowelizacja określa przychód ze sprzedaży detalicznej, a co za tym idzie nie obejmuje podatku od towarów i usług. Cieszymy się, że w rozporządzeniu zostały uwzględnione nasze postulaty. Liczymy, że obchodzenie przepisów wreszcie się skończy i pracownicy handlu odzyskają prawo do wolnej niedzieli. Uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele to niewątpliwy sukces handlowej „Solidarności” - mówi Alfred Bujara.



Jakie wyłączenia pozostają w grze? – Mamy specustawę antycovidową, gdzie zakaz nie obowiązuje w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Ale pamiętajmy, że chodzi tutaj o czynności wykonywane w celu sprzedaży towarów pierwszej potrzeby w kolejnych dniach klientom. To także uszczupla sieciom pole manewru - tłumaczy nasz rozmówca.

Wyjątek na placówkę kultury?

Z poprzednich wyłączeń pozostaje jeszcze kwestia placówki kulturalnej. Lidl podjął się już współpracy z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu. Ale i tu mamy uszczelnienie – placówka kultury nie może sprzedawać alkoholu, i to nie tylko w niedziele, ale przez cały tydzień. Być może jakaś sieć sklepów zdecyduje się przetestować ten wyjątek. Czy to będzie realne zagrożenie dla obchodzenia ustawy, myślę że nie będzie się opłacało – wyjaśnia Alfred Bujara.