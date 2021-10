Bujara: Sklepy powinny wrócić do godzin pracy sprzed pandemii

Alfred Bujara na pierwszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Rozwoju i Promocji Polskiego Handlu, zainicjowanym przez posłankę Agnieszkę Ścigaj przekonywał, że sklepy w Polsce są otwarte zbyt długo.

- Przed pandemią sklepy nie były czynne całą noc. Praca kończyła się o 21, większe placówki zamykały się o 22. Uważam, że trzeba do tego powrócić. Na Zachodzie sklepy zamykane są dużo wcześniej, do późnych godzin mogą działać wyłącznie małe placówki. W Polsce nie mamy żadnych regulacji w tym zakresie. Prawo jest dziurawe. Zresztą nie tylko u nas. W Niemczech tę kwestię regulują układy zbiorowe. Wobec poważnych wyzwań kadrowych trzeba wrócić do dawnych praktyk, pracownicy handlu są bardzo obciążeni. Widzimy to w sklepach - argumentuje Alfred Bujara.