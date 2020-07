Burgerownie Pasibus testują wprowadzenie oferty śniadaniowej

Burgery na śniadanie m.in. z: hummusem, jajkiem sadzonym i jajecznicą, a do tego kawa w promocji za 5 zł. Sieć burgerowni Pasibus, 29 czerwca br. wprowadziła testowo do swojej oferty opcje śniadaniowe w dwóch lokalach we Wrocławiu.

Po testach we Wrocławiu śniadania będziemy wprowadzać do kolejnych lokalizacji – tłumaczy Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu, Pasibus.

Codziennie od otwarcia do 12:00 można spróbować burgerów śniadaniowych od 8 do 11 zł. W ofercie jest również Hummus Bowl za 15 zł z hummusem, jajkiem sadzonym, grillowanymi cebulą i pomidorem, a także papryczką jalapeno, szczypiorem i zatarem.

Przeczytaj także: Pasibus z lokalem w Gdyni

Oferta śniadaniowa dostępna jest testowo w dwóch lokalach we Wrocławiu - Pasibus Wroclavia i Pasibus Fashion Outlet - do odwołania. W czasie serwowania oferty śniadaniowej dostępne są także burgery ze standardowego menu lokali.

Pasibus to marka burgerowni, która powstała we Wrocławiu w 2013 r. Obecnie burgerownie znajdują się w 11 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. Pasibus prowadzi już 25 restauracji, z czego 8 powstało we współpracy ze spółką Helios.