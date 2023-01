Burgery od Skłodowskich w końcu do kupienia w Polsce. W jakiej sieci?

Z nowym rokiem mrożone burgery Skłodowskich można kupić w hipermarketach sieci Auchan. Głębokie mrożenie świeżego mięsa w technologii IQF pozwala na zachowanie jego jakości i soczystości. Niska temperatura używana w nowoczesnym przygotowaniu mięsa pozwala producentowi nie wykorzystywać żadnych zbędnych sztucznych dodatków.

Burgery Skłodowskich w Auchan - co w ofercie

Klienci Auchan mają do wyboru dwa rodzaje burgerów Skłodowskich: Classic (opakowania po 4 szt. waga 400 g) - drobno mielone 100% mięso wołowe o jednolitej konsystencji, z delikatną strukturą; idealna propozycja dla rodzin z dziećmi oraz Façon Bouchère (opakowania po 2 szt. waga 240 g) - w dosłownym tłumaczeniu z języka francuskiego: burger „w stylu rzeźnika”. To grubo mielone 100% mięso wołowe, burger kraftowy o charakterystycznej strukturze - po usmażeniu jest soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz, z możliwością dostosowania stopnia wysmażenia według indywidualnych upodobań (rare, medium rare, well done).

Burgery Skłodowskich - czy się je rozmraża?

Co może być miłym zaskoczeniem dla polskiego konsumenta - burgerów Skłodowskich się nie rozmraża. - Wystarczy dobrze rozgrzana patelnia i danie jest gotowe. Soczyste mięso w każdym wydaniu - choćby jako burger - ma szansę stać się przebojem tego roku. Lubimy to nasze hasło: 100% czystej wołowiny, 0% konserwantów. Jest szczere i prawdziwe - mówi Adam Nienałtowski, dyrektor zarządzający w Skłodowskich.

Burgery Skłodowskich znane we Francji

Nad Sekwaną burgery Skłodowskich znane są od lat. Ich głównymi odbiorcami są dystrybutorzy działający w kanale HoReCa i lokalne sieci handlowe. Wejście na tamtejszy rynek było sporym wyzwaniem.

- Francuzi najbardziej cenią sobie lokalne produkty lub te o francuskim rodowodzie. Stąd też pomysł na wprowadzenie do naszej oferty cieszącego się popularnością burgera Façon Bouchère, inspirowanego niezwykle popularnym tam stekiem haché. Mając za sobą doświadczenia z Francji i widząc już dobrze osadzony trend związany z popularnością burgerów w Polsce, podjęliśmy decyzję o wejściu na lokalny rynek. Pracujemy nad

realizacją strategii rozwoju rynku HoReCa w Polsce oraz wejścia w zupełnie nowy dla nas kanał dystrybucji jakim jest sprzedaż detaliczna - mówi Tomasz Skłodowski, właściciel marki.

Burgery popularne w Polsce

Burgery to jedno z najpopularniejszych dań w restauracjach i lokalach gastronomicznych w Polsce. Są też najczęściej zamawianym posiłkiem w ramach food delivery. Z raportu Uber Eats Cravings wynika, że tylko w tej sieci w ubiegłym roku Polacy zjedli 2,5 mln burgerów. Badanie Smartscope

na zlecenie Skłodowskich wskazuje z kolei, że przynajmniej raz w miesiącu do domu zamawia burgera 32% badanych, a raz w tygodniu sięga po niego 6% z nas. Podobnie jest z robieniem burgerów w domu: 42% przygotowuje je przynajmniej raz w miesiącu, a 9% raz w tygodniu.



Produkty Skłodowskich wpisują się w trend #zerowaste a sama marka zachęca do bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji. Marka obala też mity związane z mrożeniem produktów: burgery mrożone w technologii IQF to gwarancja świeżości i zachowania wszystkich cennych składników odżywczych zawartych w mięsie wołowym bez potrzeby stosowania konserwantów i ulepszaczy.