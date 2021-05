Butelki marki własnej Carrefour z mniejszą ilością plastiku

W minionym roku Carrefourowi udało się zredukować masę opakowań marki własnej aż o 20,5 tony, fot. mat. pras.

Carrefour sukcesywnie zmniejsza, zarówno masę butelek z wodą marki własnej, jak i opakowań innych produktów sygnowanych marką własną. Dzięki temu udało się już zaoszczędzić 3,2 tony plastiku, podczas gdy w ramach redukcji masy opakowaniowej w ramach całej marki własnej sieć zużyła w 2020 roku 15 ton mniej plastiku.

Działania Carrefour ukierunkowane na realizację celu opakowaniowego zgodnie z klasyfikacją CSR index sprawiły, że w roku 2020 cel ten został zrealizowany w 125% w stosunku do zakładanych planów. Oznacza to, że w minionym roku udało się zredukować masę opakowań marki własnej aż o 20,5 tony. Sieć do roku 2025 zamierza zredukować masę opakowań marki własnej o 300 ton oraz sprawić, by 100% opakowań marki własnej nadawało się do recyklingu lub kompostowania.

- Staramy się być nie tylko inicjatorem takich działań, ale również inspiratorem, zarówno dla innych podmiotów rynkowych, jak i dla konsumentów. Z naszych obserwacji wynika, że nasi klienci bardzo pozytywnie odnoszą się do wszelkich działań, za sprawą których nie tylko chronimy środowisko, w którym żyjemy. W tym kontekście warto wspomnieć o uruchomionym przez nas projekcie możliwości zwracania butelek zwrotnych po piwie bez paragonu we wszystkich super- i hipermarketach Carrefour w Polsce - mówi Barbara Kowalska, dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour.

Przeczytaj także: Firmy nie zdążą z dyrektywą plastikową

Butelki o zmniejszonej masie są nieco miększe, są także lżejsze, co jest istotne z punktu widzenia wygody i komfortu konsumentów podczas codziennych zakupów. Dzięki cieńszym i miększym ściankom również łatwiej jest butelkę zgnieść przed wyrzuceniem jej do pojemnika na odpady plastikowe.