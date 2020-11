Butelkomaty i własne wędzarnie w kolejnych sklepach Kaufland

Od 12 listopada zakupy w pełni odnowionych obiektach Kaufland mogą zrobić mieszkańcy Brzegu, Ełku, Jeleniej Góry oraz Świdnika.

Zakres przebudowy został dopasowany indywidualnie do każdego obiektu. Prace obejmowały m.in. zmianę wystroju oraz montaż oznaczeń grup towarowych. W zmodernizowanych marketach zainstalowano także nowoczesne nośniki informacyjne – cyfrowe ekrany,

We wszystkich odnowionych marketach znajduje się po sześć specjalnych terminali zastępujących tradycyjne czytniki cen.

Przeczytaj także: Zakupy w Biedronce z Glovo dostępne w kolejnych miastach

W każdym zmodernizowanym obiekcie zostało zamontowanych po sześć kas samoobsługowych. Są również butelkomaty, do których klienci mogą oddawać kaucjowane butelki i w ten sposób otrzymać bon do wykorzystania w sieci Kaufland. Pojawiły się także nowe regały i lady chłodnicze na mięso, wędliny, sery, ryby oraz w strefie z produktami do wzięcia na drogę, a w części lokalizacji – również na mrożonki i nabiał. Poza tym sklepy w Brzegu, Jeleniej Górze i Świdniku (a wkrótce także w Żorach i Kaliszu) zostały wyposażone we własne wędzarnie. W każdym unowocześnionym markecie pojawiła się także piekarnia Kaufland w nowym standardzie.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 225 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.