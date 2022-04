Butik Pełen Dobra w Porcie Łódź - nowa inicjatywa IKEA

Butik Pełen Dobra to pierwsza tego typu inicjatywa w centrum handlowym podjęta przez Centrum Służby Rodzinie, Port Łódź i sklep IKEA. Operatorem odzieżowym jest Humana SecondHand Poland. Pierwszego dnia funkcjonowania butiku z pomocy skorzystało blisko 400 osób, wydanych zostało też ponad 1 700 sztuk ubrań i akcesoriów.

Butik Pełen Dobra to przestrzeń 180 mkw. zlokalizowana w Porcie Łódź, której aranżacją zajęli się specjaliści z łódzkiego sklepu IKEA. Butik wyposażony został w wieszaki, półki na buty, kosze, lustra i wygodne przymierzalnie. Dodatkowo zorganizowany został tu kącik dla dzieci. Za asortyment butiku odpowiada Humana – operator, który potrzebną odzież, buty czy bieliznę sprowadza ze Szwecji, Norwegii, Niemiec, ale także z Polski. Cały personel to osoby z Ukrainy, które po wybuchu wojny w ich kraju trafiły do Polski.

Aby móc skorzystać z pomocy należy wcześniej zgłosić się do łódzkiego Centrum Służby Rodzinie, gdzie na potrzeby inicjatywy wydawane są specjalne Karty Pełne Dobra, wyglądające jak typowe karty lojalnościowe, upoważniające do otrzymania wsparcia. Weryfikacja osób potrzebujących pomocy prowadzona jest na podstawie dokumentów tożsamości, również tych zagranicznych.