Był eBay, jest Allegro, nadchodzi Amazon...

fot. shutterstock

Amazon to potężna maszyna, której standardy są wypracowane na wielu rynkach. Czy magia marki wystarczy, aby podbić polski rynek? Historia eBaya pokazała, że wcale tak nie musi być. Eksperci rynku sądzą, że wejście do gry amerykańskiego giganta może spowodować rozwój Allegro, a co za tym idzie – przynieść korzyści dla całego rynku e-commerce w Polsce.

Duopol AA? Niekoniecznie...

Wejście Amazona na polski rynek poruszyło opinię publiczną i ekspertów rynkowych. Wielu z nich wskazuje na wyzwania, jakie stoją przed dwoma gigantami: globalnym Amazonem i lokalnym Allegro. Czy na polskim rynku zapanuje zatem duopol?

- O tym, że sam fakt globalnej wielkości rynkowego gracza nie przesądza o sukcesie mógł się przekonać eBay, wchodząc na nasz rynek w 2005. Oczywiście dziś, z perspektywy czasu, łatwiej jest wylistować błędy, jakie zostały wówczas popełnione, niemniej jednak dzisiaj pozycja Allegro na polskim rynku jest nawet silniejsza. Allegro jest liderem serwisów aukcyjnych w Polsce i zachowuje się jak lider, czego dowodem są akcje edukacyjne dla seniorów w czasie pandemii czy też zapowiadane inwestycje we własne paczkomaty. Z drugiej strony Amazon zbroi się podpisując umowę z InPostem i zabezpieczając w ten sposób szybkość dostaw - jeden z kluczowych elementów sukcesu na rynku e-commerce. Czy duopol Amazon-Allegro jest możliwy? Jak najbardziej - wskazuje Lucyna Koba, Business Development Director, Gemius.

Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej przypomina, że Amazon funkcjonuje w Polsce już od kilku lat, nie tylko poprzez obecność magazynów, ale również poprzez polskich konsumentów, którzy korzystają z zagranicznej platformy. - Polacy mają jednak duże zaufanie do Allegro, które działa na rynku od 20 lat, inwestuje w innowację, zwiększa liczbę sprzedawców i wspiera ich rozwój. Było to szczególnie widoczne w czasie pandemii, kiedy drobny biznes musiał przenieść się do sfery online. Pamiętajmy też o tym, że Allegro umożliwia również sprzedaż używanych towarów przez osoby fizyczne, co tym bardziej przekonuje użytkowników do platformy. W naszym wyobrażeniu uruchomienie polskiej platformy Amazona będzie z korzyścią głównie dla tych przedsiębiorców, którzy już w tym momencie są gotowi do ekspansji i posiadają duże zaplecze finansowe - uważa nasza rozmówczyni.

O silnej pozycji Allegro na polskim rynku mówi nam również Michał Czechowski, dyrektor zarządzający SwipBox Polska. Jego zdaniem przed Amazonem bardzo długa droga, aby zachwiać pozycją lidera rynku. - Przede wszystkim Amazon musi zdobyć zaufanie sprzedawców. Pamiętajmy, że już dwukrotnie, bezskutecznie próbował to zrobić eBay. Amazon jest natomiast bardziej rozpoznawalną marką, a przez to funkcjonuje w świadomości sprzedawców. Jest to jednak proces, który wymaga czasu. Gdy skala po stronie sprzedawców będzie budowana, jednocześnie Amazon będzie zmuszony budować ją po stronie kupujących. I tutaj może pojawić się kolejne wyzwanie, czyli przekonanie konsumentów, że mimo korzystania z płatnej subskrypcji Allegro Smart!, warto skorzystać również z jego usług. Nie będzie to jednak proste i na pewno będzie wymagało dużego zaangażowania finansowego. Jeśli cały proces zakończy się sukcesem, na rynku może pojawić się wspomniany duopol. Ciężko jednak przewidzieć, która firma będzie wówczas silniejsza. Finalnie, na wszystkim skorzystają konsumenci, którzy będą mieć dostęp do szerszej oferty produktów czy udogodnień w postaci szybszej dostawy oraz tańszej przesyłki - wskazuje dyrektor SwipBox.

Zdobyć zaufanie polskiego konsumenta...

Polska to kolejny kraj poprzez który Amazon zdobywa udziały w europejskim runku. W jaki sposób gigant działa na pozostałych rynkach? Jaką ma taktykę? Ekspert firmy Gemius jako przykład jego praktyk podaje rynek niemiecki.

- Patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, gdzie największymi graczami na rynku aukcyjnym są Amazon i eBay, widać podobieństwa w ich strategiach mediowych. Obydwaj globalni gracze w pełni korzystają z mixu mediów budując zasięg komunikacji wśród odbiorców. Na naszym rodzimym rynku Allegro podobnie komunikuje się z klientami. Zgodnie z teorią Byrona Sharpa, Allegro buduje zasięg zarówno wśród swoich stałych użytkowników, jak i tzw. light userów, czyli osób rzadko korzystających z e-commerce. Pandemia stała się dla Allegro okazją do zaangażowania zupełnie nowych grup: szeroka akcja skierowana na aktywizację seniorów robiących zakupy w internecie po raz pierwszy w życiu, przyczyniła się do wzrostu całego rynku e-commerce w Polsce. Przypuszczam więc, że Amazon wchodząc na nasz rynek zrobi to na miarę globalnego lidera i wykorzysta wszystkie możliwe kanały dotarcia do potencjalnych odbiorców - twierdzi Lucyna Koba.

O strategii firmy możemy jedynie dywagować, gdyż spółka niechętnie wypowiada się na temat swoich planów. - Amazon od wielu lat wspiera polskich klientów oraz pomaga sprzedawać produkty polskich przedsiębiorców w naszych europejskich sklepach. Kolejnym etapem jest wprowadzenie pełnej oferty detalicznej dla konsumentów w Polsce i właśnie nadszedł czas na ten krok. Cieszymy się, że możemy wzmocnić pozycję polskich firm za pośrednictwem Amazon, inwestując w narzędzia i usługi, które pomogą im się rozwijać. Jesteśmy przekonani, że skupiając się na tym, co naszym zdaniem klienci cenią najbardziej – niskich cenach, szerokim wyborze towarów i ich szybkiej dostawie – z czasem zdobędziemy zaufanie klientów w Polsce - mówi w komunikacie prasowym Alex Ootes, wiceprezes ds. rozwoju w UE, Amazon.

Strategia na Amazona

Jaką zatem strategię powinni obrać nasi rodzimi przedsiębiorcy? Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej zaleca ostrożność w działaniach. - Polscy przedsiębiorcy powinni przede wszystkim dokonywać takich wyborów, które zagwarantują im kontynuowanie swojego biznesu w sposób bezpieczny i unikać ryzyka mogącego narazić ich na straty - podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska.

- W mojej ocenie przedsiębiorcy, czyli sprzedawcy, powinni korzystać z obu marketplace'ów. Jest to dla nich potencjalne zwiększenie skali użytkowników - dodaje Michał Czechowski.

A co zrobią polscy klienci? Czy będą lojalni wobec Allegro? - Cóż - klient pójdzie tam, gdzie dostanie lepsze warunki albo… albo będzie korzystał z obydwu kanałów jednocześnie. Wejście Amazona prawdopodobnie w początkowej fazie będzie okraszone specjalnymi ofertami, obliczonymi na „podkopanie” silnej pozycji Allegro. Ostatecznie jednak wszystko zależy od jakości serwisu, jaki zaproponują Amerykanie oraz warunków, które określą jego „przydatność” dla całej rzeszy rodzimych przedsiębiorców. Wiemy, że Amazon to maszyna, której standardy są wypracowane na wielu rynkach. Czy magia marki i obsługa wystarczą, by podbić polski rynek? Historia eBaya pokazała, że wcale tak nie musi być. Jako naród jesteśmy niezwykle kreatywni, dlatego sądzę, że wejście do gry giganta może spowodować rozwój Allegro, a co za tym idzie – przynieść korzyści dla całego rynku e-commerce w Polsce - uważa Sylwester Kubiak, Team Leader w Zespole Wydawców, Gemius.

Dr Urszula Kłosiewicz-Góreck z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym uważa, że wejście Amazona prawdopodobnie podniesie poziom oczekiwań konsumentów wobec całego e-commerce w Polsce. Silna konkurencja powinna sprzyjać obniżaniu ceny produktów i usług, ale przede wszystkim podniesieniu standardu usług, w tym szybkości dostawy. Ekspertka sądzi, że możemy spodziewać się przyspieszenia procesów koncentracji w e-handlu, gdyż licznym na polskim rynku małym firmom trudno będzie konkurować z takim gigantem.

Czy start Amazona znacząco powiększy polski rynek e-commerce?

- W Polsce notujemy przychody z e-commerce zbliżone do średniej w krajach Unii Europejskiej. Oczywiście nie zajmujemy jeszcze czołowych pozycji, jednak uważam, że udział e-commerce w handlu detalicznym może się wkrótce ustabilizować na poziomie do ok. 10 proc. Czy będzie jeszcze lepiej? Pandemia na pewno działa w tym przypadku stymulująco. Bieżący rok, podobnie jak ubiegły, również będzie rokiem COVID-19. Zakupy internetowe spodobały się tym, którzy wcześniej z nich nie korzystali, będą też zdobywać kolejnych zwolenników. Sądzę więc, że możemy spodziewać się dalszego znaczącego wzrostu. W jakim stopniu przyczyni się do niego wejście Amazona do Polski? To zależy od tego, kiedy to wejście faktycznie nastąpi i jaką ofertę przedstawi amerykański gigant - podsumowuje Sylwester Kubiak.