Była dyrektor marketingu 4F pokieruje Go Sport

Justyna Gościńska objęła stanowisko CEO GO Sport Polska. Jej głównym zadaniem jest strategiczne zarządzanie biznesowe, które ma wzmocnić pozycję firmy w Polsce.

Jako CEO GO Sport Polska Justyna Gościńska będzie odpowiadać za realizację strategicznych celów firmy. Jednym z priorytetów jest dalszy rozwój sieci detalicznej w Polsce oraz efektywne zarządzanie wszystkimi procesami biznesowymi w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników na polskim rynku artykułów i odzieży sportowej.

- Jestem przekonana, że razem uda nam się wznieść markę do poziomu lidera na polskim rynku. Potencjał rozwoju jest bardzo duży, a nasze plany na przyszłość jeszcze większe – mówi Justyna Gościńska.

Nowa CEO będzie również czuwać nad rozwojem e-commerce oraz sieci sprzedaży. Ważnym elementem będzie dla niej także budowanie opartych na zaufaniu relacji z globalnym zespołem Sportmaster, będącym właścicielem GO Sport Polska. Pracę Justyny Gościńskiej będzie nadzorować Janusz Gembarski, dyrektor ds. rozwoju Międzynarodowego Sportmaster.



Justyna Gościńska rozpoczęła swoją karierę zawodową w GO Sport w 2003 roku. W swojej karierze była odpowiedzialna za zakupy, marketing, e-commerce i sprzedaż w firmach: Levi Strauss, Monster Energy i OTCF, który jest właścicielem marek 4F, Outhorn, SportStyleStory.com oraz dystrybutorem Under Armour.

Justyna Gościńska jest związana ze sportem nie tylko zawodowo. Uprawia triathlon.