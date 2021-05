Były członek zarządu Emipku na pokładzie eobuwie.pl

Szymon Bujalski w RN eobuwie.pl

Rada nadzorcza spółki eobuwie.pl powołała w swój skład Szymona Bujalskiego, dotychczasowego członka zarządu Empik S.A.

Szymon Bujalski przez 10 lat pełnił funkcje dyrektora pionu zakupów i sprzedaży, a także członka zarządu oraz wiceprezesa w spółce Komputronik S.A. Odpowiadał również za obszary logistyki i marketingu. Przez ostatnie 6 lat był związany z Empik SA, w którym także z ramienia zarządu był współodpowiedzialny za transformację cyfrową historycznej marki z 70-letnią historią. Szymon współtworzył m.in. Empik Go – pierwszy subskrypcyjny biznes w Grupie Empik, który daje klientom dostęp do największej bazy audio i ebooków, Empik Bilety oraz Empik Foto. Wdrażał również program Empik Premium oraz usługę Empik Premium Pay&Go. Jednak najważniejszym projektem wdrożonym przez Szymona była budowa marketplace w ramach Empik.com i stworzenie platformy zakupowej obejmującej 16 kategorii.

Szymon Bujalski był również odpowiedzialny za rebranding klubu zakupowego BuyVIP na Markafoni oraz reorganizację agito.pl. Pełnił także funkcję Head of Retail w Allegro Group.

Jest absolwentem studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim oraz Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Jego mocnymi stronami są negocjacje i zarządzanie, strategia marketingu i sprzedaży oraz logistyka (ze szczególnym uwzględnieniem logistyki

e-commerce). Szymon Bujalski został powołany na Członka Rady Nadzorczej eobuwie.pl S.A. z dniem 14 maja 2021 r