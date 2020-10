Były prezes Lotosu nowym szefem JLL w Polsce

Na zdj. Mateusz Bonca, fot. mat. pras.

W połowie listopada funkcję dyrektora zarządzającego JLL w Polsce przejmie Mateusz Bonca, wcześniej związany między innymi z McKinsey&Company, Deutsche Bank AG i Grupą LOTOS S.A.

Mateusz Bonca jest ekspertem z wszechstronną wiedzą analityczną i doradczą zdobytą w różnych sektorach gospodarki, co pozwoli połączyć wieloletnie doświadczenie JLL z nowym spojrzeniem na organizację i jej otoczenie biznesowe. Mateusz będzie nadzorował całość operacji JLL w Polsce – zarówno tzw. core biznes, czyli lokalny konsulting nieruchomościowy, jak i działalność zespołów wspierających klientów oraz realizujących projekty dla innych oddziałów JLL w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Mateusz Bonca pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. w latach 2018-2019. Wcześniej, od czerwca 2016 jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za Pion Strategii i Rozwoju, później również za Pion Ekonomiczno-Finansowy. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dyrektora w Deutsche Bank AG we Frankfurcie. Nieco wcześniej w latach 2010-2012 był związany z Peppers and Rogers Group Middle East w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od 2004 do 2010 r. pracował w McKinsey & Company jako konsultant i starszy konsultant, realizując projekty biznesowe w wielu krajach. Poza Polską przygotowywał i realizował strategiczne zmiany w korporacjach m.in. w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Republice Południowej Afryki i Turcji.

Przeczytaj także: Największe transfery kadrowe rynku nieruchomości komercyjnych

Mateusz Bonca jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował także w Al Akhawayn University w Maroku. W 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Należy do Strategic Management Society – globalnej sieci ekspertów z obszaru przywództwa.