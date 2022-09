Bystrzaki już do odebrania w Biedronkach

Gang Bystrzaków już w Biedronce

Od weekendu pierwsi szczęśliwcy mogą się już cieszyć swoimi ulubionymi maskotkami, bo klienci, którym udało się zebrać 50 naklejek, od soboty 24.09 mogli odbierać członków Gangu Bystrzaków. Odebrano już prawie 5 000 maskotek i książek. W najbliższych dniach jeszcze bardziej będzie opłacało się posiadać aplikację i kartę Moja Biedronka, aby mieć możliwość skompletowania większej liczby naklejek.

Do 1 października za każde wydane w Biedronce 99 zł (ze standardowymi wyłączeniami) do Wirtualnego Portfela w ramach akcji Gang Bystrzaków trafi 1 zł oszczędności. Dodatkowo za każde wydane 99 zł z kartą MB do 19 listopada klienci otrzymają 1 dodatkową naklejkę, a jeśli w dniach 26 września – 19 listopada w ciągu jednego tygodnia od poniedziałku do soboty zrobią zakupy w co najmniej 3 różne dni, otrzymają dwie dodatkowe naklejki. Taka reguła będzie obowiązywać każdego tygodnia do 19 listopada.

Natomiast obowiązująca od poniedziałku, 26.09 do soboty 01.10, już piąta Tygodniowa Misja Oszczędzania pod nazwą „Kupuj w superniskich okrągłych cenach” pozwala na realizację oszczędności przy zakupie wybranych produktów z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka.

Bystrzaki zachęcają do oszczędzania

Nasza akcja lojalnościowa oferuje możliwość realnych oszczędności w trakcie codziennych zakupów i nagradza za dokonywanie racjonalnych wyborów, z korzyścią dla naszego portfela. Wiemy z jakim utęsknieniem klienci czekają na odbiór swoich ulubionych maskotek i aby to ułatwić wprowadzamy dodatkowe możliwości zbierania naklejek. W szybkim przeliczaniu oszczędności na naklejki w tym tygodniu pomogą superniskie, okrągłe ceny wybranych produktów - mówi Aleksandra Surdyk-Kaptur, starszy menedżer ds. marketingu w sieci Biedronka.

Nowa tygodniowa misja Bystrzaków

W tym tygodniu w ramach Misji Tygodniowej Bystrzaki polecają wiele promocyjnych produktów ze wszystkich kategorii produktowych. W superniskich, okrągłych cenach będzie można kupić m.in. Parówki Berlinki w cenie 4 zł (oszczędność 1,99 zł), Prince Polo XXL 50 g za 1 zł (oszczędność 0,37 zł), kiełbasę śląską Kraina Wędlin, 550 g w cenie 7 zł (oszczędność 3,95 zł), oliwę Extra Virgin Go Bio, 500 ml w cenie 10 zł (oszczędność 6,94 zł), czy kapsułki do prania Ariel w cenie 20 zł. Na każdym opakowaniu kapsułek Ariel klienci zaoszczędzą aż 9,99 zł od ceny regularnej. Lista 167 produktów biorących udział w Tygodniowej Misji Oszczędzania znajduje się tutaj.

Jednocześnie przez cały czas trwania akcji oszczędności można gromadzić w „Wirtualnym portfelu”, za zakup produktów wybranych marek. Co tydzień za zakupy wybranych produktów z kartą Moja Biedronka przyznawany jest rabat kwotowy, który automatycznie zapisuje się w Wirtualnym Portfelu klienta. Środki z Wirtualnego Portfela można wykorzystać na zakupy w każdą sobotę w okresie trwania akcji Gang Bystrzaków, a wysokość zaoszczędzonej kwoty na bieżąco sprawdzać w aplikacji Biedronka lub na stronie internetowej moja.biedronka.pl - po uprzednim zarejestrowaniu karty.

Za każde zaoszczędzone 6 zł w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania lub Wirtualnego Portfela w ramach jednej transakcji klient otrzyma naklejkę. Aby odebrać Bystrzaka, należy zebrać 50 naklejek w specjalnym albumie dostępnym w sklepie. Do odbioru towarzyszącej akcji książeczce pt. „Gang Bystrzaków. Oszczędzanie to nasza misja” wystarczy ich tylko 15.