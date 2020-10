C&W: Mimo pandemii, wartość inwestycji w nieruchomości w 2020 r. nie spadnie

Na rynku nieruchomości inwestycyjnych w Polsce trzeci kwartał tego roku, pomimo niesłabnącej pandemii oraz ograniczeń w przemieszczaniu się, zamknął się z wynikiem ok. 1 mld euro. Zdecydowaną większość stanowiły inwestycje logistyczne – szacuje Cushman & Wakefield. Według przedstawicieli tej firmy, wolumen inwestycyjny w roku 2020 wyniesie ok. 5,2 – 5,5 miliarda EUR, co będzie wynikiem zbliżonym do 5-letniej średniej na polskim rynku.

Licząc trzy kwartały tego roku, wartość wszystkich inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła nieco ponad 4 mld euro. To o 12,4% mniej niż po trzech kwartałach roku 2019. Prawie połowę inwestycji stanowiły transakcje z sektora logistycznego. Sektor biurowy stanowił 38% wolumenu transakcji w okresie Q1-Q3 2020.

- Rok 2020 zaczął się dla polskiego rynku nieruchomości komercyjnych bardzo dobrze. Wartość inwestycji wyniosła wówczas aż 1,72 mld euro, co jest drugim najlepszym wynikiem za pierwszy kwartał roku w historii. Potem aktywność inwestorów została ograniczona w wyniku niepewności spowodowanej przez pandemię. W trzecim kwartale obserwujemy tendencję dostosowywania strategii kupujących do konsekwencji związanych z obecną sytuacją, dzięki czemu aktywność inwestycyjna nie uległa drastycznym spadkom – mówi Paweł Partyka, Partner w firmie Cushman & Wakefield.

Największą pod względem wolumenu transakcją był zakup portfela Goodman’a przez GLP – wiodącego gracza na globalnym rynku nieruchomości logistycznych, reprezentowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield. Jest to jednocześnie największa logistyczna transakcja w Europie Środkowo - Wschodniej od 2017 roku.