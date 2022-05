Cacharel w ramach kampanii zaprasza do kawiarni Mr. Pancake

Inspiracją do jej stworzenia zostały zapachy z najnowszej kolekcji marki – Yes I Am. Na ten czas została przygotowana przestrzeń ze ścianką do nagrywania materiałów np. do social mediów. Warszawska kawiarnia przygotowała na tę okazję specjalne menu. W ofercie znajdują się, m.in. pancakes dekorowane na wzór produktów marki.

Wyjątkowe zapachy z kolekcji Yes I Am

Ta kolekcja wykorzystująca kwiatowo-owocowe zapachy malin, mandarynki, bursztynu i jaśminu. Z kolei w Yes I Am Delicious wyraźnie zaznaczone są zapachy czekoladowe, zielonego kardamonu, mandarynki oraz płatków kwiatu pomarańczy i jaśminu. Kolejna propozycja Yes I Am Glorious to zapach o owocowo-kremowej kompozycji z wyraźnie wyczuwalnymi aromatami nektaru z białej brzoskwini i białych kwiatów.