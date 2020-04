Caffe Vergnano z e-sklepem w Polsce

Caffè Vergnano uruchomiło oficjalny sklep internetowy, w którym dostępny jest wybór produktów z portfolio włoskiej marki: tradycyjnie palone kawy, oryginalne akcesoria czy biodegradowalne kapsułki.

Caffè Vergnano 1882 to najstarsza palarnia kawy we Włoszech. Marka eksportuje kawę do ponad 90 krajów świata. Jest też szóstym największym producentem kawy we Włoszech i jedną z największych sieci, jeżeli chodzi o liczbę kawiarni w Europie.