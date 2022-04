Całkowity lub częściowy udział w bojkocie marek deklaruje aż 69% Polaków

Agencja badawczo-analityczna Zymetria monitoruje zmiany w nastrojach i postawach polskiego społeczeństwa w związku z wojną w Ukrainie.

Raport powstał w oparciu o badania zrealizowane w styczniu, lutym oraz marcu 2022 roku.

Z badań Zymetrii wynika, że obecna sytuacja rodzi wiele obaw, zarówno związanych z poczuciem bezpieczeństwa, jak i wzrostem cen i kosztów utrzymania.

Po miesiącu od wybuchu wojny jej temat nadal jest bardzo istotny dla polskiego społeczeństwa, szczególnie dla starszych osób. W związku z wojną odczuwamy przede wszystkim strach, smutek i gniew. Strach jest obecnie dominującą emocją – towarzyszy aż 70% kobiet i 48% mężczyzn (istotny wzrost w stosunku do początku wojny). Narasta również gniew – zaczyna go odczuwać coraz więcej kobiet.

Boimy się ataku Rosji na Polską

Polki i Polacy nadal bardzo obawiają się zagrożeń związanych z wojną. Z raportu Zymetrii wynika, że aż 84% osób boi się przeniesienia się działań zbrojnych na terytorium Polski. Natomiast co czwarta osoba jest zdania, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Rosja z dużym prawdopodobieństwem zaatakuje Polskę (a wśród 18-29 latków myśli tak aż 52% osób). Dla porównania – atak Rosji na kraje bałtyckie za prawdopodobny uznaje 47% osób, a na Stany Zjednoczone 20% osób.

Oprócz obaw związanych z bezpieczeństwem, polskie społeczeństwo coraz bardziej boi się rosnących cen artykułów spożywczych – w styczniu dotyczyło to 77% osób, a w marcu już 93% Polek i Polaków. Podobny odsetek osób boi się wzrostu cen benzyny. Brak dostępu do służby zdrowia to kolejna obawa, która pogłębiła się znacznie przez ostatnie dwa miesiące. Mimo że już w styczniu tę obawę podzielało 65% osób, to odsetek ten wzrósł aż do 80% w marcu. Ostatni miesiąc nie spowodował natomiast wzrostu obaw o utratę pracy – takiej sytuacji boi się niezmiennie co druga osoba.

Polacy boją się również ograniczenia darmowych przedszkoli i wzrostu cen najmu

Kolejne obawy powoduje napływ Ukrainek i Ukraińców szczególnie do dużych miast. 62% osób jest zdania, że z powodu napływu rodzin z dziećmi będzie ograniczony dostęp do darmowych miejsc w przedszkolach i żłobkach, a 52% boi się o pogorszenie jakości nauczania w szkołach. Zdaniem 71% osób, napływ uchodźców spowoduje też podwyżki cen najmu mieszkań.

Skąd płynie pomoc?