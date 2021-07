Całodobowe zakupy, namioty wyprzedażowe i strefa relaksu w nadmorskich Biedronkach

Fot. materiały prasowe

Biedronka przygotowała szereg udogodnień działających w popularnych, nadmorskich miejscowościach. Od kursującego autobusu, po zewnętrzne warzywniaki i sklepy czynne całodobowo. Dodatkowo w Margoninie w woj. wielkopolskim rusza specjalna strefa relaksu od Biedronki.

- W okresie wakacyjnym ruch w nadmorskich sklepach sieci Biedronka wzrasta o ok. 130%. W tym roku można spodziewać się, że chętnych na wypoczynek w kraju będzie jeszcze więcej – przewiduje sieć.

Autobus w Łebie

Już od 28 czerwca wszyscy wypoczywający w Łebie mogą korzystać ze specjalnego autobusu, którym łatwo dojadą do sklepu położonego na obrzeżach miasta. Pojazd jest dobrze oznaczony i kursuje w godzinach popołudniowych codziennie, z wyjątkiem niedziel niehandlowych. Pierwszy autobus wyrusza z Biedronki w kierunku ul. Nadmorskiej o godzinie 15.00, kolejne co pół godziny, aż do 19:00, kiedy startuje ostatni kurs. Bilet na przejazd kosztuje symboliczną złotówkę.

Owoce i warzywa

Okres letni to raj dla miłośników świeżych, sezonowych owoców i warzyw. Z myślą o nich, Biedronka od 1 lipca do 31 sierpnia ustawiła przed wybranymi sklepami zewnętrzne warzywniaki, gdzie klienci będą mogli zakupić wybrane przez siebie świeże produkty bez konieczności wchodzenia do sklepu. Warzywniaki Biedronki będą działać przed sklepami w:

Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 4;

Ustroniu Morskim, ul. Chrobrego 18;

Ustce, ul. Plac Dąbrowskiego 1.

Namioty wyprzedażowe w 5 miejscowościach

Biedronka przy 5 placówkach postawi specjalne namioty z artykułami przemysłowymi. Będą działały przy sklepach w:

Stargardzie, ul. Szczecińska 127, od 11 czerwca do 17 września;

Kołobrzegu, ul. Tarnowskiego 3, od 11 czerwca do 17 września;

Dziwnowie, ul. Słowackiego 8a, od 14 czerwca do 17 września;

Słupsku, ul. Szafranka 2, od 14 czerwca do 19 września;

Koszalinie, ul. Bohaterów Warszawy 29, od 14 czerwca do 19 września.

Sklepy całodobowe

Aby ułatwić klientom zakupy, gdy klientów w nadmorskich placówkach jest więcej, w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia wybrane sklepy Biedronki będą czynne 24 h:

Kołobrzeg, ul. Toruńska 3 i ul. Trzebiatowska 29;

Rewal, ul. Topolowa 1;

Dziwnów, ul. Słowackiego 8a;

Darłowo, ul. Wojska Polskiego 47 i ul. Plażowa 1;

Ustka, ul. Kwiatowa 1, ul. Dąbrowskiego 1 i ul. Słupska 27;

Łeba, al. Świętego Jakuba 39;

Letni relaks w Margoninie

Wypoczywających w Margoninie w województwie wielkopolskim Biedronka zaprasza do strefy chillout zlokalizowanej przy zjeżdżalniach Wake Park Margonin. Plażowicze będą mogli zrelaksować się na leżakach oraz pufach przy dźwiękach muzyki, a najmłodsi będą mieli okazję wziąć udział w licznych zabawach i konkursach. Dla wszystkich sieć przygotowała wodę, napoje izotoniczne oraz lemoniadę. Strefa funkcjonować będzie od 3.07 w każdą sobotę, aż do końca sierpnia.