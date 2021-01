Cardio Bunny sprzedaje ubrania w sklepach PEPCO w 14 krajach

fot. Cardio Bunny

Sportowa marka odzieżowa Cardio Bunny przygotowała kolekcję specjalnie dla sklepów sieci PEPCO. Ubrania oraz akcesoria sportowe dostępne są we wszystkich otwartych sklepach sieci PEPCO w 14 krajach, w tym m.in. w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, Włoszech i Hiszpanii.

W ofercie PEPCO znalazły się bluzy z kapturem, biustonosze sportowe oraz zestaw akcesoriów do ćwiczeń.

- Cieszymy się z możliwości współpracy z siecią sklepów PEPCO – dzięki niej możemy dotrzeć do nawet 19 mln klientów i zwiększyć rozpoznawalność naszej marki również na rynkach zagranicznych. To nasz pierwszy krok w międzynarodowym rozwoju. Rozpoczynamy od współpracy z rozpoznawalną siecią dystrybucji, która daje nam możliwość szybkiego zapoznania z dużą liczbą nowych klientów, w tak szczególnym czasie na rynku – komentuje Wojciech Czernecki, prezes Sugarfree – właściciela marki Cadio Bunny.

Jest to pierwsza współpraca Cardio Bunny z PEPCO. Ubrania będą dostępne we wszystkich otwartych sklepach sieci PEPCO w 14 w których działa PEPCO, czyli w Polsce oraz Czechach, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Litwie, Łotwie, Estonii, Włoszech oraz Hiszpanii. Sieć sklepów Pepco liczy ponad 2000 sklepów, które są odwiedzane przez ponad 19 mln klientów miesięcznie.

W 2019 roku odzież SugarFree oraz Cardio Bunny była sprzedawana w Biedronce i Lidlu.