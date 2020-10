Carlsberg z konkursem dla fanów Liverpool F.C.

fot. mat. pras.

Marka Carlsberg już po raz kolejny zaprasza swoich konsumentów do udziału w konkursie nawiązującym do wieloletniego partnerstwa z Liverpool F.C. Do wygrania jest koszulka z podpisami zawodników Klubu, piłki oraz zgrzewki piwa Carlsberg w czerwonych puszkach z limitowanej serii z designem Liverpool. Konkurs rusza 12 października.

Aby uczcić kolejny rok trwającego od 27 sezonów partnerstwa z Liverpool F.C. marka Carlsberg przygotowała dla konsumentów limitowaną edycję swojego piwa w wyjątkowych opakowaniach. Carlsberg zmienia w niej swój kultowy zielony kolor na równie kultowe czerwone barwy Klubu. Puszka mistrzów zawiera herb Liverpoolu, podpisy piłkarzy i słowa „1847 onwards” zastąpione słowami „Champions 2020 onwards”.

Marka zaprasza też konsumentów do udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Aby je zdobyć, należy kupić w sieci Lidl 4 piwa Carlsberg w puszcze z limitowanej edycji Liverpool F.C., zachować paragon, a następnie odpowiedzieć na pytanie „Z którym zawodnikiem Liverpool F.C. najlepiej świętować zwycięstwo i dlaczego?”. Odpowiedź należy wysłać SMS-em na nr 70988 wg wzoru: CARLSBERG. NR PARAGONU. TWOJA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE lub na stronie konkurscarlsberg.pl Konkurs potrwa od 12 do 31 października.

Dla zwycięzców marka przygotowała 10 piłek, 50 zgrzewek piwa Carlsberg z limitowanym designem Liverpool oraz koszulkę z podpisami zawodników, zapakowaną w dedykowane pudełko LFC wraz z certyfikatem potwierdzającym jej autentyczność.