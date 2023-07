Carrafour rozwija ofertę usług finansowych – cashback i rachunki w Supeco

Sklepy Supeco zyskują na popularności w obecnych czasach wysokiej inflacji. To unikalny w Polsce koncept handlowy będący połączeniem hurtowni i dyskontu, który pozwala klientom biznesowym i indywidualnym na zrobienie kompleksowych zakupów w atrakcyjnych cenach, m.in. dzięki polityce rabatów kroczących, które rosną wraz ze wzrostem liczby zakupionych produktów. Teraz do oferty tej sieci dołączyły usługi finansowe:

- Wszystkie usługi finansowe w Supeco funkcjonują na jak najprostszych zasadach. Ich wprowadzenie ma na celu zapewnienie klientom wygody, oszczędność czasu i możliwość realizacji różnych transakcji finansowych w jednym miejscu. Dzięki temu Supeco umacnia swoją pozycję jako lokalny sklep oferujący przedsiębiorcom i klientom indywidualnym atrakcyjne zakupy hurtowe i detaliczne, a także możliwość załatwienia na miejscu różnych spraw związanych z finansami - mówi Barbara Gudowska, dyrektor ds. operacyjnych formatu sklepów Supeco w Carrefour Polska.

Cashback - płać i wypłacaj

Jedną z nowości oferowanych w placówkach Supeco jest "CashBack". Ta usługa, znana również jako "Płać i wypłacaj" lub "Wypłata z karty", umożliwia klientom wypłacenie gotówki z karty podczas dokonywania płatności kartą płatniczą za zakupy. Podobnie jak w przypadku wypłaty gotówki z bankomatu, klient może wybrać kwotę, którą chce wypłacić, i otrzymać ją od kasjera w momencie dokonywania płatności. Dzięki temu można zrealizować obie czynności - zapłatę za zakupy i wypłatę gotówki - w jednym miejscu, bez osobnej wizyty przy bankomacie.

Na dodatek, wypłacana kwota może być dowolną wielokrotnością kwoty 10 złotych, a nie 50, jak w przypadku większości bankomatów (maksymalna kwota wypłaty gotówki w usłudze „CashBack” to 300 zł dla kart VISA i 500 zł dla kart MasterCard/Maestro). Sklep nie pobiera od klienta żadnych opłat ani prowizji za skorzystanie z tej usługi.

Moje Rachunki

Płacenie rachunków i faktur to obowiązek, który nie należy do najprzyjemniejszych. Zwłaszcza, gdy trzeba w tym celu specjalnie fatygować się na pocztę, czy do punktu obsługi klienta.

Dzięki dostępnej w Supeco usłudze “Moje Rachunki”, można to załatwić podczas zakupów, przy kasie. Wystarczy podać kod kreskowy rachunku, który chce opłacić, a potem dokonać płatności.

Elektroniczne doładowania Pre-paid i PaySafeCard

W sklepach Supeco działa także usługa "Pre-Paid". Jeśli klient chce zakupić doładowanie do telefonu, wystarczy że poda przy kasie nazwę operatora i wartość transakcji, a kasjer doładuje telefon.

Usługa obejmuje operatorów komórkowych sieci T-Mobile, Orange, Heyah, Plus, Play oraz PaySafeCard czyli bezpieczną, przedpłaconą metodę płatności online opartą na kuponach z 16-cyfrowym kodem PIN.

Lotto

Supeco umożliwia klientom również zakup kuponów loteryjnych i zdrapek. W ofercie dostępne są takie zakłady jak Lotto, Lotto z Plusem, czy Euro Jackpot. Karty Lotto i Lotto z Plusem dostępne są w wariantach od jednego do trzech zakładów.

Aby skorzystać z tej oferty wystarczy wybrać odpowiednią grę, opłacić zakład i odebrać kupon od kasjera.