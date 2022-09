Carrefour: artykuły szkolne przecenione do 50 proc.

Według badań SW Research aż 80% rodziców spodziewa się w tym roku większych wydatków na wyprawkę szkolną niż w ubiegłym roku. Co trzeci badany deklaruje, że przeznaczy na zakup artykułów do szkoły od 301 do 500 zł na jedno dziecko, a co czwarta osoba – między 501 a 700 zł. W czasach rosnącej inflacji sieć Carrefour przygotowała wyprzedaż do -50% na wybrane produkty.

Ponadto w ramach akcji promocyjnej Carrefour przygotował gotowe zestawy za 100 zł, 150 zł i 200 zł, które pomogą skompletować wyprawkę nie przekraczając zaplanowanego budżetu.