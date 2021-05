Carrefour będzie sprzedawał produkty drobiowe z dbałością o dobrostan kurczaków

Carrefour Polska jako pierwsza sieć handlowa w Polsce podpisała umowę European Chicken Commitment (ECC), europejskiej inicjatywy, której celem jest poprawa dobrostanu kurczaków (tzw. brojlerów). Zobowiązanie zostanie zrealizowane przez sieć do roku 2026.

Zobowiązanie obejmuje wszystkie produkty świeże, mrożone oraz produkty przetworzone marki własnej, w których składzie znajduje się minimum 50% mięsa drobiowego i oznacza ono m.in. korzystanie jedynie z ras wolnorosnących czy zmniejszoną obsadę na fermach.

W opublikowanym dziś oświadczeniu Carrefour Polska zobowiązał się do poprawy dobrostanu kurczaków wraz z innymi referencjami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, które już teraz obejmują w Carrefour Polska zakaz sprzedaży żywego karpia (od 2020 r.) oraz odejście od jaj klatkowych w produktach marki własnej (do 2020) i wycofanie wszystkich krajowych jaj klatkowych (do końca 2025).