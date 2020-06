Carrefour Bio z 2. placówką w Warszawie

fot. Carrefour BIo

16 czerwca, w ponad pół roku po debiucie Carrefour BIO na polskim rynku, sieć otwiera kolejny sklep w tym koncepcie. Placówka, zlokalizowana jest na warszawskim Bemowie przy ul. Pełczyńskiego 5 i oferuje klientom około 2600 produktów oraz sprawdzone na Marszałkowskiej 87 rozwiązania.

W ofercie sklepów Carrefour BIO prawie 90% produktów to artykuły certyfikowane. Nie brakuje również produktów bezglutenowych, bez laktozy, bez dodatku cukru, dietetycznych, wegańskich czy wegetariańskich. Dzięki powiększonej do 200m2 powierzchni sprzedażowej sklepu przy ul. Pełczyńskiego 5 w Warszawie, do wyboru jest około 300 rodzajów sprzedawanych na wagę warzyw i owoców, mięsa i ryb, wędlin, serów, produktów garmażeryjnych oferowanych w ladach tradycyjnych, a także pieczywa, w tym również świeżo wypiekanego na miejscu. Klienci mogą również wybierać spośród 2300 produktów pakowanych, włączając w to 330 produktów marki Carrefour BIO. Nie brakuje ekologicznego asortymentu niespożywczego, jak certyfikowanych kosmetyków naturalnych, produktów do makijażu i biodetergentów.

Carrefour BIO na Bemowie oferuje kupowanie produktów sypkich na wagę - m.in. płatków, kasz, makaronów, roślin strączkowych, kaw, bakalii, herbat i przypraw. W ofercie sklepu znajdzie się również świeżo wyciskany sok pomarańczowy bio rozlewany do szklanych butelek dostępnych w sklepie.

W sklepie Carrefour BIO użytkownicy aplikacji Mój Carrefour skorzystają ze zniżki 10% na całe zakupy.

Carrefour to ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.