Carrefour chce przejąć od Netto lokalizację po Tesco w Kielcach

- W ramach zamierzonej koncentracji Carrefour Polska nabędzie od Tesco część mienia w postaci praw i obowiązków (umowa dzierżawy) do powierzchni handlowej zlokalizowanej w centrum handlowym „Galeria Echo” przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Kielcach. Powyższe stanowi koncentrację o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Powierzchnia ta jest obecnie dzierżawiona przez Tesco Polska i wykorzystywana do prowadzenia wielkopowierzchniowego sklepu detalicznego w formacie hipermarketu z niewyspecjalizowaną sprzedażą artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku - czytamy we wniosku skierowanym do UOKIK.

Carrefour Polska to wielokanałowa sieć handlowa, pod której szyldem działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego.

Tesco Polska to spółka zależna spółki prawa duńskiego Salling Group A/S. Salling Group A/S posiada 100% udziałów w Tesco Polska oraz w Netto Sp. z o.o. („Netto”).