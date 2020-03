Carrefour: Do 1000 zł brutto dla pracowników sklepów i magazynów za 2 miesiące pracy

Ponadto, Carrefour wdrożył zamontował w sklepach przykasowe ekrany z pleksi, zabezpieczające klientów i kasjerów. Przy stanowiskach kasowych oraz ladach obsługiwanych przez pracowników wyklejone są odpowiednie linie dystansowe ułatwiające utrzymanie odpowiedniego odstępu pomiędzy klientami, a także między klientem i obsługującym. Wszyscy pracownicy Carrefour mają dostęp do środków odkażających oraz możliwość pracy w rękawiczkach i maseczkach lub przyłbicach z ochronną szybą. Systematycznie dezynfekowane są kasy, wagi i lady. Dodatkowo, Carrefour zachęca klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych. O bezpiecznym zachowaniu w sklepie przypominają również specjalne tablice i plakaty lub informacje na monitorach przykasowych.

Od 30 marca br. czas pracy sklepów zintegrowanych Carrefour będzie skrócony do godziny 20.00. W niektórych sklepach odbywa się także nocne towarowanie. Przebywają w nich wtedy wyłącznie delegowane do tego zespoły. Natomiast, dla pracowników, którzy mogą potrzebować profesjonalnego wsparcia, uruchomiona została zewnętrzna telefoniczna pomoc psychologiczna.

EROS 2020-03-29 16:39:57 Sieć Carrefour robi sobie żarty z pracowników.Dosyć,że na L4 sporo osób poszło,do tego opieka na dzieci czasem trzeba robić za 2-3osoby.Towar zalega na magazynie...Firma GTS przychodzi na wykładanie towaru jak chce wszystko spada na pracowników,którzy po godzinach swojej pracy wykładają towar by sklep funkcjonował.A oni tak nam dziękują,że z końcem marca informują,że nic nie dostaniemy za ten miesiąc,bo np.wykorzystaliśmy zaległy urlop na który naciskali by wykorzystać.Sklep miał ogromne obroty w miesiącu marcu co jest też wynikiem paniki ludzi z powodu koronawirusa,ale obrót był większy niż w okresie przedświątecznym.Mimo to sklep był zatowarowany obrót cały czas wykazywaliśmy a mimo to nam tak dziękują:(W konkurencyjnym Lidlu czy Biedronce pracownicy bez żadnych kryteriów dostali wsparcie finansowe a przedewszystkim słowo ,,Dziękuję"za pracę w tak trudnym okresie.Szkoda mi kolegów i koleżanek...tak się starali w wykonywaniu swoich obowiązków czesto robiąc ponad siły,liczyli po cichu na jakieś pieniądze za marzec a tu się okazuje że nic nie dostaną,bo nie spełnili kryteriów przyznania.Aż wstyd mi się przyznać na tle innych konkurecyjnych sieci handlowych,że jestem pracownikiem Carrefour.

Gość 2020-03-29 16:36:30 Jeszcze jedna ważna kwestia w temacie tej "super premii" nikt nie wspomina o tym że Carrefour zaznacza że do końca roku 2020 nie mam mowy o jakichkolwiek podwyżkach,nawet tych które były przyznawane co rok w maju,można zaoszczędzić=mozna,a branie urlopu wypoczynkowego do obliczania tej "oszczędnej premii"to jakiś absurd, żenada