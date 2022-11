Carrefour dostarczy produkty prosto do domowej lodówki

Carrefour testuje nową usługę z ograniczoną liczbą klientów we Francji. Osoby składające zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego sieci mogą zdecydować się na dostawę bezpośrednio do lodówki w ramach projektu pilotażowego. Aby to zrobić, klienci po prostu instalują inteligentny zamek firmy Assa Abloy, partnera Carrefoura w tym projekcie.