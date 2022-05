Carrefour głównym najemcą w DOR Plaza w Częstochowie

I etap DOR Plaza w Częstochowie skomercjalizowany w 90%

Ostatnie wolne powierzchnie na finiszu negocjacji

Otwarcie nowego parku w sierpniu 2022 r.

Dołączenie marek Maxi Zoo, PEPCO i Verona do grona najemców doprowadziło komercjalizację I etapu DOR Plaza w Częstochowie do poziomu 90%. - Podpisane umowy zbliżają nas do dopełnienia listy najemców. W naszej ofercie znajdują się jeszcze mniejsze lokale, które powinny zainteresować zarówno sieciowe podmioty, jak i lokalnych dostawców doceniających potencjał komercyjny DOR Plaza i pragnących dołączyć do takich najemców jak: Inmedio, Jula, Jysk, Media Expert, Rossmann, czy Sinsay.

Naszym celem jest stworzenie szerokiego tenant mixu oferującego klientom dopasowaną do ich potrzeb ofertę produktów - powiedział Michał Malecki, Head of Lease Department CREAM Property Advisors. Strategia komercjalizacji przewiduje długoterminowy wynajem powierzchni. Umowy najmu z poszczególnymi najemcami DOR Plaza podpisywane są na okresy nie krótsze niż 5 lat.

Głównym najemcą obiektu w Częstochowie przy ulicy Drogowców jest sieć spożywcza Carrefour, któremu powierzchnia została już przekazana i aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe. Pozostałe marki wchodzące w skład portfolio uzupełnią ofertę handlową galerii o różnorodny asortyment. Na terenie parku znajduje się również stacja benzynowa Moya.

Docelowo częstochowski retail park będzie miał 17,5 tys. mkw. powierzchni najmu oraz dobrze rozplanowany parking liczący około 600 miejsc postojowych.