Carrefour i Couche-Tardem nie połączą się, ale chcą ze sobą współpracować

Rozmowy o przejęciu sieci Carrefour przez Couche-Tard zostały wstrzymane. Jednak obie firmy zastanawiają się, w jaki sposób mogą w przyszłości ściślej współpracować.

We wspólnym oświadczeniu Carrefour i Couche-Tard potwierdzili, że "w świetle ostatnich wydarzeń” zaprzestali rozmów na temat możliwego przejęcia. W ten sposób odnieśli się do interwencji francuskiego ministra gospodarki Bruno Le Maire, który nazwał francuską sieć supermarketów „istotnym ogniwem bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej Francuzów”. Minister jest zagorzałym przeciwnikiem przejęcia.

W 1999 r. francuski rząd wydał dekret uniemożliwiający inwestorom spoza Europy kontrolowanie ponad jednej czwartej praw głosu we francuskich spółkach giełdowych (chodzi m.in. o sektor żywności). Próg 25% został niedawno obniżony do 10%, ponieważ kryzys uczynił niektóre firmy bardziej podatnymi na przejęcia zagraniczne.

Francuska sieć jest największym prywatnym pracodawcą we Francji, zatrudniającym około 100 000 pracowników i drugim co do wielkości dystrybutorem żywności w kraju.

Podczas ostatecznej próby przejęcia Carrefoura, kierownictwo Couche-Tard złożyło francuskiemu rządowi wiele obietnic. Kanadyjczycy obiecywali, że zainwestują w sklepy Carrefour trzy miliardy euro w ciągu najbliższych pięciu lat. Firma obiecała też, że przez co najmniej dwa lata nie będzie zwalniała i "zachowa" siedzibę we Francji. Najwyraźniej to nie wystarczyło, aby przekonać francuski rząd.

Carrefour i Couche-tard zastanawiają się teraz, w jaki sposób mogą w przyszłości ściślej współpracować. Rozważania obejmują wymianę najlepszych praktyk w zakresie dystrybucji paliw, rozwijanie wspólnych zakupów, partnerstwa w zakresie rozwoju i marketingu marek własnych, dzielenie się wiedzą i wprowadzanie innowacji w celu poprawy jakości obsługi klienta.