Carrefour i Dealz zajęły miejsce po Tesco w Galerii Echo

Carrefour zastąpił Tesco w Galerii Echo

– Operator spożywczy stanowi trzon oferty centrum handlowego, dlatego współpraca z siecią Carrefour jest dla nas bardzo ważna. Ofertę poziomu 0 naszego centrum uzupełnia także Dealz – sieć, która słynie z asortymentu wielobranżowego w przystępnych cenach – komentuje Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.

Carrefour w Galerii Echo Świeże produkty i nowoczesny design

Wyróżnikiem nowego sklepu Carrefour w Galerii Echo będzie bogaty wybór świeżych produktów w ramach konceptu Targ Świeżości, asortyment „zdrowej półki” z żywnością bezglutenową, bez laktozy czy cukru oraz certyfikowanych produktów ekologicznych. Klienci Galerii Echo znajdą też szeroki wachlarz towarów lokalnych i regionalnych oraz liczne rozwiązania w duchu zero waste. Carrefour zachęca klientów do regularnych zakupów produktów na wagę do własnych opakowań. W ten sposób firma chce przeciwdziałać nadmiernemu wykorzystaniu plastiku oraz marnowaniu żywności.

Duża powierzchnia handlowa, wygodny układ alejek, nowoczesny wystrój czy kasy samoobsługowe to tylko niektóre elementy usprawniające zakupy. Na terenie sklepu znajduje się też mini bistro z napojami i przekąskami. Powierzchnia handlowa hipermarketu Carrefour to ponad 4 500 mkw.

Dealz w Galerii Echo

Drugim najemcą kieleckiego centrum został Dealz – międzynarodowa sieć sklepów wielobranżowych o brytyjskich korzeniach, będąca częścią Pepco Group. Klienci znajdą tam szeroki asortyment, składający się z ponad 3 000 artykułów spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu, a także zabawek, narzędzi czy produktów dla zwierząt. Wśród marek dostępnych w Dealz znajdują się m.in. Terry's, Reeses, Hershey's, Cadbury, Haribo, Toffifee, Aquafresh, Tresemme, Pringles, Kodak, Doritos i wiele innych. Dealz wynajął lokal o powierzchni blisko 580 mkw.

Przebudowa Galerii Echo

Zmiany w portfelu najemców są wynikiem przebudowy części Galerii Echo oraz zagospodarowania przestrzeni zajmowanej wcześniej przez operatora spożywczego. Oprócz Dealz i Carrefour, swój sklep jeszcze w tym roku otworzy Jysk.

Galeria Echo w Kielcach stanowi jedną z kluczowych nieruchomości w portfelu EPP. Inwestycja o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 71 500 mkw. mieści ok. 250 sklepów popularnych polskich i światowych marek oraz punktów usługowych, nowoczesne kino, studio fitness i kręgielnię.

EPP jest największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu. Portfel firmy obejmuje 35 projektów (29 obiektów handlowych i sześć kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,8 miliarda euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych.