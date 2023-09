Carrefour i OPP ratują setki ton żywności

Co roku na świecie marnowane jest ponad miliard ton jedzenia, z czego 5 milionów ton wyrzucają Polacy. W ten sposób 30% produkowanej na świecie żywności ląduje w koszu, podczas gdy 868 milionów ludzi cierpi z powodu głodu.

Carrefour przeciwdziała marnowaniu żywności

Wyrzucone jedzenie to jedna z przyczyn zmian klimatycznych na świecie. Każda tona żywności na wysypisku śmieci emituje do atmosfery 4,2 tony CO2, a tych dziennie trafia tam ponad 3,5 miliona. Co zrobić, aby zatrzymać ten problem i pomóc naszej planecie? Carrefour wraz z organizacjami pożytku publicznego, w tym Caritas mówi jasno - ratuj, nie marnuj! Angażując się w akcje proekologiczne i prośrodowiskowe, sieć przekazuje żywność w ramach programu Spiżarnia Caritas, a także współpracuje z firmą Too Good To Go, wraz z którą codziennie ratuje tysiące paczek pełnych pełnowartościowego jedzenia.

Carrefour Polska, w samym 2022 roku przekazał organizacjom pożytku publicznego ponad 470 ton pełnowartościowych artykułów spożywczych. Jak wynika z najnowszych danych, od stycznia do sierpnia 2023 roku sieć zdążyła przekazać organizacjom już blisko 325 ton o łącznej wartości ponad 5 milionów zł. Te liczby to tylko część pomocy i wsparcia, jakie Carrefour niesie planecie.

- Jako globalna sieć handlowa doskonale zdajemy sobie sprawę z problemu marnowania żywności. Od blisko 25 lat podejmujemy na świecie zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne inicjatywy, które mają na celu ograniczenie skali wyrzucania jedzenia i edukowanie społeczeństwa w tym zakresie. Krótka data przydatności nie powinna być wyrokiem dla wciąż smacznych i świeżych produktów. Współpraca z zewnętrznymi firmami pozwala nam docierać do jeszcze większej liczby osób w potrzebie — mówi Piotr Lubiewa-Wieleżyński, dyrektor działu rozwoju formatów I konceptów handlowych w Carrefour Polska.

W październiku 2020 roku Carrefour wszedł we współpracę ze znaną aplikacją Too Good To Go. Od 3 lat sieć sprzedaje wciąż pełnowartościowe produkty spożywcze, z krótkim terminem przydatności, w promocyjnych cenach w ramach tzw. paczek niespodzianek. Największą popularnością cieszą się “paczki MIX”, w których znajdziemy nabiał taki jak jogurty, kefiry czy maślanki, a także dania garmażeryjne lub gotowe surówki. Od początku współpracy, Carrefour wraz z Too Good To Go, sprzedał ponad 860 000 paczek niespodzianek. Każda uratowana paczka niespodzianka, pozwala uniknąć emisji 2,5 kg CO2 do atmosfery.